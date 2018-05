Anaya es un 'copión' de propuestas: Zavala

Viernes 11 de may 2018, 4:12am

LA INDEPENDIENTE DIJO QUE NO LE IMPORTA QUE LE COPIEN SUS IDEAS

La candidata independiente a la Presidencia de México, Margarita Zavala, acusó al abanderado de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, de ser "un copión" debido a las propuestas tan similares que ha planteado el panista, sobre todo en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

En entrevista luego de tener un encuentro con mujeres en Ocotlán de Morelos, Oaxaca, Zavala Gómez del Campo dijo que no le importa que le copien las propuestas, pero no estaría mal que el propio Anaya Cortés dijera: "Como dice Margarita...".

Explicó que uno de los problemas que vio en el PAN es que se traicionaron los valores de un partido, se anularon los órganos democráticos y posteriormente Anaya Cortés sólo quiso quedar bien con los otros partidos que integraron el Frente. "Ay sí, es un súper copión [Anaya], lo vi y es constante, por un lado, uno de los graves problemas que yo veía era la conclusión en este tipo de cosas cuando traicionas los valores de un partido", expresó.

REFORMA EDUCATIVA

La abanderada presidencial se manifestó a favor de la reforma educativa y anunció que ella no va a permitir que ningún maestro falte a dar clases.

Acusó a Andrés Manuel López Obrador de manipular y promover la beligerancia de los maestros para que vayan a la confrontación y dijo que no se trata de "doblegar" a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sino de llegar a un acuerdo, pero que no vaya contra la reforma educativa. La reunión el próximo sábado de maestros de la Sección 22 de la CNTE con López Obrador, dijo, se trata de un acto político no educativo.

Propuesta Margarita Zavala prometió en cuanto a seguridad: Margarita Zavala prometió en cuanto a seguridad: ⇒ Mejorar este aspecto desde varios frentes. ⇒ 'Vamos a fortalecer a la policía. La queremos fuerte porque este gobierno no puso un policía más desde hace seis años, este gobierno no le dio un peso más a seguridad', dijo.

Felicitada. Margarita Zavala hizo un recorrido por el mercado tradicional en Ocotlán de Morelos.

