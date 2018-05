'Acercamiento de Morena con empresario, bueno'

Viernes 11 de may 2018, 4:12am

El candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, vio positiva la reunión informal que sostuvo el miércoles su asesor externo en materia económica, Gerardo Esquivel, con el presidente de Cinépolis, Alejandro Ramírez, a quien el mismo tabasqueño ha nombrado como una minoría rapaz, que tiene el control del gobierno federal.

Luego de un mitin, el abanderado de Morena, PES y PT afirmó que ese acercamiento fue bueno, pues la política se inventó para evitar la guerra. Esto, luego de que desde el 1 de mayo hay confrontación entre empresarios y el candidato. López Obrador hizo referencia a la columna del jueves de Salvador García Soto en El Universal, quien relata que antier en una mesa del restaurante San Ángel Inn, en la Ciudad de México, se reunieron por tres horas Esquivel y Ramírez.

"No es un asunto formal, me enteré hoy [jueves] por el periódico. Fue una columna publicada por el periódico El Universal, para dar la fuente, porque luego nada más plagian, y pobre periodista. Es buena la reunión y todo lo que signifique dialogar, la política se inventó, entre otras cosas, para evitar la guerra, para evitar la confrontación. El diálogo es importante siempre", precisó. "Nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, tenemos adversarios y los respetamos", indicó.

El Universal

Encuentro. Gerardo Esquivel, asesor de economía de AMLO, se reunió el miércoles con varios empresarios en la CDMX.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...