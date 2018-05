Anaya es 'un copión' y AMLO promueve la beligerancia: Zavala

OCOTLÁN DE MORELOS, OAX.-

La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, acusó al abanderado de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, de ser "un copión", debido a las propuestas tan similares que ha planteado el panista queretano, sobre todo, en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

En entrevista, luego de tener un encuentro con mujeres en ese lugar, Margarita Zavala dijo que no le importa que le copien las propuestas, pero no estaría mal que el propio Anaya dijera: "como dice Margarita".

Explicó que, uno de los problemas que vio al interior del Partido Acción Nacional (PAN), es que se traicionaron los valores de un partido, se anularon los órganos democráticos y, posteriormente, Anaya solamente quiso quedar bien con los otros partidos que integraron el Frente y se les aceptaron cosas opuestas a sus principios.

Detalló que, si Anaya está de acuerdo con el fortalecimiento de la policía, con su profesionalización en cantidad y en calidad, y si está hablando de que va a defender a los ciudadanos y usar a las Fuerzas Armadas si es necesario, pues "a mí no me importa que me lo copien, no estaría mal que de pronto diga: 'como dice Margarita'", dijo.

Sobre la invitación que le hizo Ricardo Anaya este miércoles en un programa televisivo para trabajar juntos en esta elección, Margarita Zavala rechazó esta posibilidad y dijo que las elecciones las hacen los ciudadanos y no los candidatos o las cúpulas.

"Es importante que nosotros estemos en la idea de que las elecciones las hacen los ciudadanos, no las cúpulas, no los candidatos, sino los ciudadanos y son ellos son los que van hablando, hablan durante la campaña y al final, frente a la boleta".

"No es pretender", agregó, "que uno arregle las cosas aritméticamente. Una de las cosas graves que veía (en el PAN) es cuando traicionan los valores de un partido y lo que hacen es anular los órganos democráticos".

La abanderada presidencial se manifestó a favor de la reforma educativa y anunció que ella no va a permitir que ningún maestro falte a dar clases. Aseguró que su prioridad será dotar de infraestructura a las escuelas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

"En realidad, es un proyecto de política pública en términos educativos. Los maestros tienen que dar clases, los papás tienen que llevar a sus hijos a la escuela y el gobierno debe garantizar condiciones de una escuela digna en términos de infraestructura y tecnología, y acompañar a los maestros. La reforma educativa, en términos de administración pública, no ha sido menor y es en beneficio de los niños y niñas", dijo.

Además, señaló que la evaluación educativa a los maestros se mantendrá, pero no la va a ocupar como castigo o premios para los maestros.

"Quiero que vean en nosotros no la contraparte, sino la parte que va a llevar a los maestros bien capacitados a darles clase; no voy a utilizar las evaluación para someterlos o castigarlos, o para premiarlos; las evaluaciones son para que seamos mejores, para que nuestros hijos sean mejores", explicó.

Acusó a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, de manipular y promover la beligerancia de los maestros para que vayan a la confrontación y dijo que no se trata de "doblegar" a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sino de llegar a un acuerdo, pero que no vaya contra la reforma educativa.

La reunión el próximo sábado de maestros de la Sección 22 de la CNTE con López Obrador, dijo, se trata de un acto político no educativo.

"Al contrario, va a azuzar un tema del que todos hemos sufrido: la politización de la educación. Ha sido uno de los grandes males de nuestro país y particularmente de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, promovida y auspiciada por López Obrador, y que ha generado polarización entre maestros, padres de familia y sociedad", acusó.

La candidata independiente, y esposa del expresidente Felipe Calderón, criticó al gobierno de Enrique Peña Nieto de "echarse para atrás" en la aplicación de la reforma educativa.

"Ya habíamos hecho lo más difícil como país, incluso la evaluación se aplicaba a la CNTE y no tenía los niveles de violencia que ahora tiene. Lo que pasa es que se dieron cuenta, los de la CNTE, que el gobierno se echaba para atrás y la hizo en muestreo para quedar bien con la Coordinadora, lo que no tiene ningún sentido y ni le sirvió", dijo.

Finalmente, Margarita Zavala opinó sobre las supuestas falsas candidaturas transgénero en Oaxaca y sostuvo que no sólo deben revocarse, sino sancionar a quienes mintieron a la autoridad electoral y aplicar el Estado de derecho.





Acusó a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, de manipular y promover la beligerancia de los maestros. (ARCHIVO)

