Pide EPN votar con la razón y 'no con la víscera'

Tras subrayar que quiere que a México le vaya mucho mejor y no se reviertan los cambios estructurales que se han concretado, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a los mexicanos a emitir el próximo 1 de julio un voto con la razón y "no con la víscera".

Al clausurar la 82 Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, recordó que en julio los mexicanos vivirán un proceso electoral en el que habrían de decidir a quién confiar la conducción del país para los próximos años, "y yo espero y apelo que en esa definición los mexicanos razonen su voto", señaló.

Dijo esperar que el Instituto Nacional Electoral (INE) no lo sancione "porque no me estoy metiendo con ninguno ni a favor de ninguno de los candidatos, porque sobra decirlo, ustedes ya lo saben como para qué lo digo. Pero no es eso lo que hay que decir, lo que hay que decir es menos víscera y más razón.

"Porque la decisión, más razón, hay que pensar con la cabeza, hay que tener la definición de nuestra preferencia a partir de hacer una valoración real y objetiva de las propuestas de cada uno de los candidatos y la que más llene, la que más satisfaga los anhelos de una sociedad, a fin", dijo.

Recalcó que al final, si bien como titular del Ejecutivo pide razonar el voto más que tomar definiciones desde la víscera, también será un Presidente "que absolutamente sea respetuoso de la definición mayoritaria que tomen los mexicanos por quien habrá de encabezar la Presidencia de la República".

En su mensaje, el mandatario presentó una serie de cifras alcanzar por su administración en diferentes indicadores económicos, algunos comparándolos con los resultados de administraciones anteriores.

Señaló que no hace los contrastes para pretender ser mejor que los anteriores gobiernos, sino para significar -dijo- el esfuerzo que hemos realizado y el impacto que han tenido reformas y políticas que hemos impulsado y que yo deseo que hacia adelante al país le vaya mucho mejor de lo que ha sido en esta Administración.

"Que las bases que se han sentado, los cimientos que se han colocado le permitan al país seguir progresando y creciendo, que no se reviertan, que no cambien, no se alteren esos cambios estructurales tan importantes que hemos realizado con el apoyo y respaldo y respaldo de distintas expresiones políticas que decidimos alguna vez no pensar en nuestro partido, sino pensar en México, en su crecimiento y en el progreso de toda la nación", indicó.







