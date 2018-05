Cesean al dirigente del PRI en Morelos por choque en estado de ebriedad

CUERNAVACA, MORELOS

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Martínez González, fue cesado del cargo a petición del candidato a la gubernatura por el tricolor, Jorge Meade Ocaranza, luego de que fuera captado al momento de conducir su auto en estado de ebriedad y chocar con las protecciones de un negocio automotriz.

El cese del líder político ocurre en medio de una severa crisis que afecta al priismo local y que lo coloca en cuarto lugar en la contienda por la gubernatura.

"La conducta de Alberto Martínez no me representa, no representa los 38 años que tengo de trabajo al servicio de los más necesitados, al servicio de Morelos. Tampoco representa a miles de priistas que todos los días trabajan con entrega para construir un mejor estado para todos", dijo Meade Ocaranza en conferencia de prensa.

Afirmó que solicitó a Martínez González su separación del cargo además de pedir a la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional que este hecho sea tratado con el mayor rigor, en apego a sus estatutos.

"No me corresponde a mí decidir pero como candidato a la gubernatura, como un morelense de principios, me es claro que estas cosas no pueden quedar así. Estos son los momentos en los que debemos fijar postura ante esta falta de apego como dirigente a nuestro código de ética", expuso.

Una hora después de la conferencia de prensa tomó protesta Antonio Lugo Morales, como nuevo líder del PRI en el estado de Morelos.

Meade pidió congruencia a sus colaboradores y expuso:

"¿Cómo les pedimos a los ciudadanos que no piensen mal de los políticos cuando el presidente de un partido se conduce de una manera tan lamentable? Ese cargo debe ser para una persona con una conducta intachable. Cierto es que todas las personas cometen errores, pero están obligadas a hacerse responsables y este es un hecho grave".

El choque

La noche del martes, Alberto Martínez González, quien fuera dirigente estatal del PRI, impactó su auto contra la reja de la agencia Cadillac y derribó un letrero del ayuntamiento de Cuernavaca.

Un reporte de la Policía de Tránsito municipal indicó que alrededor de las 20:15 horas, Martínez conducía su auto Audi, color plata, sobre la avenida Río Mayo pero debido a su avanzado estado etílico chocó contra la reja de la agencia automotriz.

Los oficiales de Tránsito acudieron al lugar y aseguraron a quien se identificó como "diputado Luis Alberto Martínez González". Hasta ese sitio llegaron los escoltas del legislador y trataron de impedir la detención por lo que los oficiales de Tránsito pidieron el apoyo de la Policía de Mando Único.





