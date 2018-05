A tres años de las desapariciones en Chilapa

Miércoles 9 de may 2018, 10:10am

Fueron 113 horas. Horas y cinco días de incertidumbre, de omisión.

Sin autoridad más que la de los hombres armados que tomaron Chilapa, Guerrero. Horas en las que cualquiera pudo desaparecer. Horas de cacería. Horas de silencio, de encierro, de gritos, de dolor, de frustración.

Aquí la reconstrucción de esos días

Era el 9 de mayo de 2015, el tufo a muerte invadía Chilapa. Ocho días a tras hombres armados asesinaron al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía, Ulises Fabián Quiroz.

A las 7 de la noche de golpe llegaron a la ciudad en decenas de camionetas unos 300 hombres armados. Se apoderaron de la Secretaría de Seguridad Pública y a los policías municipales los desarmaron.

En el bulevar Eucaria Apreza, instalaron un retén donde registraron taxis, urbans, carros particulares y catearon comercios y bares en busca, según dijeron, de miembros de la organización criminal "Los Rojos". Hicieron detenciones y desde entonces tomaron el control de la ciudad.

Los civiles armados informaron que provenían de 16 comunidades de Chilapa, casi todas ubicadas en la franja donde en ese momento se concentraba la disputa entre las organizaciones delincuenciales "Los Rojos" y "Los Ardillos". Se autodenominaron "comunitarios".

Este hombre pide que lo identifiquen como "el comandante": "Nosotros estamos acá porque ya perdimos a un hermano, a un padre, a un hijo, a una esposa", explica la razón de su presencia en Chilapa.

El hombre es moreno, robusto, tiene el rostro cubierto con un paliacate y con un arma en la cintura resume la razón de la irrupción: la detención de los líderes de la banda "Los Rojos", la destitución del director de la Policía municipal y que les entreguen a sus familiares que ha sido desaparecidos.

Este hombre es el responsable de la guardia que hacen la mañana del domingo en la entrada de la ciudad. La guardia saluda: "Bienvenidos, desde hoy en Chilapa ya no hay secuestros, ni extorsiones, ni pagos de cuota. Se acabaron las muertes de inocentes. Nosotros ahora somos los policías municipales", dice un hombre que asoma su cabeza por la ventana de un auto junto con su escopeta.

El "comandante" dice que desde el día de su llegada le pidieron a los elementos de las corporaciones que están en Chilapa realizando trabajos de seguridad que "si no pueden que nos dejen hacerlo a nosotros".

"Tomamos 10 armas y patrullas de la Policía municipal prestadas, porque no las ocupan; si no la ocupan, entonces que nos dejen ocuparlas; en cuanto termine esto se las regresamos, porque nosotros no somos rateros", dice el "comandante".

Terminar con esto para el "comandante" es detener a los principales cabecillas del grupo criminal que opera en la cabecera municipal desde hace unos ocho años; la destitución del director de seguridad pública, Job Encarnación Cuenca, y la localización de sus familiares. Mientras no suceda eso, advierte, no se retiraran.

Eran las 13:00 horas del lunes 11 de mayo, las campaña comenzaron repicar y hombres y mujeres iniciaron a reunirse en el zócalo de la ciudad. Desde un día antes, en las redes sociales comenzó la convocatoria: "A toda la ciudadanía se les invita a una asamblea a las 12 pm en quiosco para tomar acuerdos y ver la forma de actuar por nuestra ciudad y que no vengas esos falsos comunitarios a hacer atropellos", escribieron en Facebook.

La convocatoria tuvo resultados. A las 13:00 horas comenzaron los repiques de la catedral y desde ese momento también iniciaron a llegar pobladores hasta sumar unos 100 o 150. Pintaron mantas y pancartas con consignas definidas: "Basta de atropellos, fuera comunitarios" y "Entreguen a los levantados".

Los pobladores salieron de la catedral rumbo al bulevar donde los civiles armados mantenían su base.

Tomaron la avenida Revolución y apenas a unos metros se toparon con una urban del transporte público llena de armados, se retaron a grito y siguieron su camino; unos 300 metros antes de llegar al bulevar, los civiles armados los toparon.

Justo antes de encontrarse, los armados se abalanzaron en contra del grupo de reporteros: les quitaron su equipo, cámaras fotográficas y de video, celulares y a algunos les apuntaron y golpearon. Los equipos de los reporteros fueron devueltos minutos después con la condición de que eliminaran las imágenes.

Mientras los pobladores y civiles armados se iban acercando, los negocios de esa avenida comenzaron a cerrar sus cortinas. Desde esa hora las calles se comenzaron a desolar.

Policía Estatal, de la Gendarmería y el Ejército, todo lo vieron a distancia.

El martes los pobladores de la cabecera municipal volvieron a marchar, ahora cambiaron de dirección su demanda: exigieron al nuevo encargado de la seguridad en el municipio, el oficial de la Policía Estatal Juan Suástegui Epifanio, la salida de los civiles armados.

Denunciaron la desaparición de sus familiares y dijeron que desde que arribaron los civiles armados hasta ese martes, habían desaparecidos aproximadamente 16 personas.

Comenzaron a escucharse las historias. Una mujer denunció la desaparición de su hermano de 21 años de edad, la noche domingo anterior.

Dijo que su hermano salió a ver a su novia y ya no regresó. Sin embargo, apuntó que diversas personas le han dicho que fueron los civiles armados los que detuvieron a su hermano.

Otro narró que su hermano desapareció ese mismo domingo y que tuvieron comunicación con su familiar hasta las 8:15 de la noche a través de Whatssap.

Los dos pobladores explicaron que desde ese día acudieron hablar con los civiles armados, pero éstos negaron que los tuvieran.

Sin embargo, denunciaron que de acuerdo con la información de otras personas que habían sido detenidos por los civiles armados, sabían que a los retenidos se los llevan a un módulo de la Policía municipal ubicado rumbo al crucero que conduce a la comunidad de Atzacualoya.

También denunciaron que habían ido a pedir ayuda ante la Policía Estatal, la Gendarmería y el Ejército, pero que éstos no han accedido.

"¡Órale, vamos! "El Chaparro" (líder del grupo criminal) está por el salón California, esto (el bloqueo) es una pantalla para que entrara", gritó uno de los civiles armados cuando fue por sus compañeros, para iniciar a buscar a los cabecillas de grupo criminal hasta al punto donde pobladores de la cabecera municipal mantenían bloqueada la vía federal.

Desde ese momento en el bloqueo comenzó la incertidumbre. Muchos de los celulares de los manifestantes comenzaron a recibir llamadas de alerta ante el arribo del grupo delictivo y así un posible enfrentamiento.

En los minutos siguientes los pobladores decidieron suspender el bloqueo y retirarse del lugar. Pero no sólo allí se suspendían las actividades. En casi toda la ciudad, los comercios cerraron sus cortinas y los habitantes corrían a refugiarse.

En menos de media hora las calles de la ciudad quedaron desoladas. Muy pocos carros y peatones circulaban. En el primer cuadro de la ciudad, a las 2:00 de la tarde todos los negocios estaban cerrados.

Por donde pasaba la caravana conformada por unas siete camionetas repletas de hombres con armas largas, los negocios cerraban sus cortinas y las personas se esfumaban.

Los civiles armados, por su parte, intensificaron sus rondines por la ciudad. En ese momento los pobladores esperaban el momento trágico: que sicarios y civiles armados se toparan y se desatara la balacera.

A la par de los rondines de pistoleros y civiles armados, comenzaron los de la Policía Estatal, la Gendarmería y del Ejército.

El arribo del grupo delincuencial fue anunciado en las redes sociales. Desde la 9:00 de la mañana circuló un mensaje que pedía a los pobladores no asustarse si veían muchas camionetas con hombres armados porque venían a tratar de establecer una "tregua" con los civiles armados y reanudar la paz en Chilapa.

"Los Rojos" y los civiles armados nunca se toparon.

Los civiles armados aceptaron retirarse a cambio de que el Ejército y la Policía estatal detengan a los líderes del grupo delictivo "Los Rojos". De no hacerlo, advirtieron, regresarían.

En el salón California, rumbo a la salida al municipio de Zitlala, cientos de civiles armados y mandos del Ejército, la Gendarmería y Policía Estatal mantuvieron una mesa de negociación.

La mesa se dio porque antes policías estatales y militares desarmaron a un grupo de civiles armados y les quitaron sus camionetas. Esto obligó a la negociación. Tanto armas como carros les fueron devueltos al final.

Entre los acuerdos, informó esa vez el teniente coronel del Ejército, Ulises Flores, que los civiles armados aceptaron retirarse a sus comunidades con la condición de que militares y policías detuvieran a los líderes de "Los Rojos" en una semana.

De no ser así, dijo el mando del Ejército, los civiles armados retornar a la ciudad y volverán a tomar el control de la seguridad como lo hicieron durante cinco días.

La tarde del 14 de mayo cuando los civiles armados desocuparon la ciudad, dejaron a tras una huella inclemente: la desaparición.

Desde entonces, no regresan a su casa al menos 16 hombres cuyas familias presentaron denuncia: Carlos Emanuel (21 años); Alejandro (22); Arturo (19); Jaime Eduardo (31); Jorge Luis (22); Sebastián Ulises (20); Jorge (18); Sergio (25); Daniel (23). También faltan los hermanos Víctor (15), Juan (21) y Miguel (25), así como Crispín (39) y su hijo Samuel (15).

No son los únicos, ni los primeros, ni los últimos. De acuerdo al registro de los familiares, en Chilapa han desaparecido personas desde 2011 más de 150 personas.

De la irrupción han pasado, tres años, 36 meses, 144 semanas, mil 95 días y no hay ningún resultado, ningún detenido.





Sin autoridad más que la de los hombres armados que tomaron Chilapa, Guerrero. Horas en las que cualquiera pudo desaparecer. Horas de cacería. Horas de silencio, de encierro, de gritos, de dolor, de frustración. (EFE, 2015)

