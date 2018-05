Bronco insiste en 'mochar las manos'

CIUDAD DE MéXICO.- El candidato independiente a la Presidencia Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" afirmó de manera contundente que no desistirá en su propuesta de "mocharle la mano" a aquel servidor público que sea corrupto y si eso implica modificar la Constitución y que México salga de tratados internacionales, simplemente el país se sale. "No voy a desistir, este país necesita golpes duros. Cierto, entiendo su reacción, pero me duele mucho que una mamá no encuentre a su hijo, ustedes no han perdido a nadie, no han llorado por esta violencia".

