Víctimas reclaman a Meade en Diálogo por la Paz y la Justicia

CIUDAD DE MÉXICO.-

Durante el diálogo por la paz y la justicia en el Museo de Memoria y Tolerancia, familiares de víctimas de desaparecidos y asesinados por el crimen, reclamaron a José Antonio Meade, candidato presidencial por la coalición PRI-PVEM-PANAL, por la falta de respuesta en la resolución de homicidios y casos de desaparecidos.

El candidato presidencial acudió al foro Diálogo por la Paz y la Justicia, organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Movimiento por la Paz Justicia y Dignidad, donde explicó sus propuestas en torno a la seguridad y rechazó crear comisiones de la verdad para darle seguimiento a los casos de violencia.

Durante el panel, al que acudieron madres, padres y hermanos de víctimas de desaparecidos y asesinados por el crimen organizado, Meade detalló que mientras haya un homicidio que no haya sido resuelto, genera todos los días la sensación de una fractura en el tejido social.

Algunos de los familiares de las víctimas sentados como invitados en el auditorio central del Museo, entre ellas Juan Carlos Trujillo, hermano de cuatro desaparecidos, interrumpieron con gritos al candidato del PRI-PVEM-PANAL "vive en otro país" y no en la realidad de México.

El ex secretario de Hacienda respondió que "esa realidad cotidiana no se ha resuelto y no hemos sido capaces de resolver con éxito un homicidio, tenemos 2 mil por años, generamos menos sentencias en los últimos 12 años que los homicidios que tenemos en un sólo año"

Y agregó que si en México no "somos capaces de resolver un homicidios, de salvaguardar lo más sagrado, estamos fallando y estamos fallando una forma muy importante"

Meade también dijo que es necesario que tengamos certeza y capacidad, para que en México no haya un solo homicidio que se quede sin ser investigado y que si la familia se quedé sin saber qué pasó.

Patricia Espinosa, hermana de Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado en un departamento de la colonia Narvarte en 2015, también gritó desde su asiento: ¿Cuánto años tenemos que esperar para eso?

Al finalizar Patricia sostuvo que el PRI ha dejado muchos casos sin resolver y su preocupación es que se cierren los casos y no se resuelvan.

"Yo ya casi voy para tres años y no se ha resuelto nada sobre el caso de mi hermano", afirmó.





