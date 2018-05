Así reaccionó Twitter con Meade en Tercer Grado

El candidato a la presidencia por la coalición Todos por México fue el segundo invitado de la nueva temporada de Tercer Grado, programa producido por Televisa.

Los periodistas y analistas Leopoldo Gómez, Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga, Leo Zuckermann, René Delgado y Raymundo Riva Palacio fueron los encargados de conducir el debate.

Desde el primer minuto del programa las redes sociales comenzaron a registrar las reacciones de miles de personas en el país.

Estás son algunas de las más destacadas:

La incomodidad en la cara del candidato fue obvia desde el primer momento

Meade la está pasando mal en Tercer Grado. No es la entrevista cómoda q tuvo López Obrador. Temas: PRI en tercer lugar, Odebrecht, Estafa Maestra, la honestidad de EPN, elogios a Ruben Moreira y defendiendo a Carlos Deschamps. Se ve muy incómodo el candidato

El candidato dijo que estaba a punto de lanzar un libro pero no recordaba su nombre

- ¿Por qué no tenemos un libro de @JoseAMeadeK?



- Va a salir la semana que entra



- ¿Cómo se va a llamar?



- No me acuerdo#IntelectualmenteFormidable#TercerGrado pic.twitter.com/WBq6FWCqna