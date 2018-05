Becará Google a estudiantes latinoamericanos

Lunes 7 de may 2018, 7:29pm

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







Por sexto año consecutivo, Google abrió la convocatoria al programa de Policy Fellowships en Latinoamérica, el cual busca conectar a estudiantes con organizaciones civiles y de la academia que trabajan en temas de política pública e Internet.

Señaló en su blog que este año siete de las organizaciones más prestigiosas de la región recibirán, por 10 semanas, a estudiantes que quieran trabajar en temas tan diversos como derechos de autor, libertad de expresión y economía digital.

Detalló que las organizaciones participantes son Centro de Tecnología y Sociedad (Argentina), Derechos Digitales (Chile), Fundación Karisma (Colombia), Democracia y Desarrollo Digital (Perú), Fundación Acceso (Costa Rica), ITS Rio - Institute for Technology & Society of Rio (Brasil) y R3D - Red en Defensa de los Derechos Digitales (México).

Google indicó que los interesados podrán enviar su solicitud antes del jueves 24 de mayo de 2018.

Además, encontrarán más información acerca del programa, el proceso de selección y las organizaciones participantes en el sitio de Google Public Policy Fellowship.





