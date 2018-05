Rechaza Maduro propuesta de oposición para aplazar elecciones

Viernes 4 de may 2018, 9:52pm

CARACAS, VENEZUELA.-

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió hoy en que “llueve, truene o relampaguee” se realizarán las elecciones del próximo 20 de mayo, al rechazar la propuesta que hizo la oposición de que si los comicios son pospuestos a diciembre y cambian las condiciones, participará en el proceso.

“Quedan 15 días, la oligarquía ha pedido que se suspendan las elecciones. Yo respondo que llueve, truene o relampaguee el 20 de mayo habrá elecciones y el pueblo elegirá presidente”, dijo Maduro, quien buscará la reelección.

En una concentración en el barrio de Catia, en el oeste de Caracas, el mandatario preguntó varias veces a sus seguidores si debía suspender las elecciones, a lo que recibió un rotundo “no”.

“El 20 de mayo habrá elecciones. Todos a votar (...) Si votan y gano el 20 de mayo traeré el crecimiento y prosperidad económica que necesita Venezuela”, sostuvo.

Asimismo, Maduro insistió en rechazar la amenaza de la Unión Europea de desconocer los resultados de las elecciones por considerarlas desequilibradas, debido a la ausencia de la oposición.

“A mí sólo me interesa lo que diga el pueblo soberano y el pueblo en la calle. El presidente no lo elige ni (el mandatario colombiano) Juan Manuel Santos, ni (el estadunidense) Donald Trump ¿Dónde se elige al presidente? ¿En Bogotá? Llamo al pueblo a que no vaya a faltar el 20 de mayo. Salgan todos a votar”, puntualizó.

La alianza opositora Mesa de Unidad Democrática, que declinó participar en las elecciones por considerarlas fraudulentas, esta semana planteó que si Maduro acepta posponerlas para diciembre y cambia las condiciones, podría participar con un candidato.

El dirigente opositor Henry Ramos Allup señaló que el candidato Henri Falcón, quien se postuló a pesar del rechazo de la MUD, no va a ganar unas elecciones, cuyos resultados ya están “cantados” a favor de Maduro.





"Quedan 15 días, la oligarquía ha pedido que se suspendan las elecciones. Yo respondo que llueve, truene o relampaguee el 20 de mayo habrá elecciones y el pueblo elegirá presidente", dijo Maduro, quien buscará la reelección. (EFE)

