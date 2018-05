Escala pugna AMLO-IP

Viernes 4 de may 2018, 7:57am

La disputa entre Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena-PT-PES y puntero en las encuestas, y un importante sector del empresariado nacional escaló ayer.

En la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión, López Obrador fue cuestionado por el comunicado publicado en varios periódicos en el que el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) denuncia "ataques personales" y "descalificaciones infundadas" del candidato izquierdista, quien acusó a varios empresarios de cabildear en favor del aspirante Ricardo Anaya, del conservador PAN.

"Estamos en un proceso electoral y ellos lo saben, y están haciendo preferencia por otros candidatos. Y no quiero generalizar, pero algunos de los que avalan ese documento han impedido que haya una auténtica democracia en el país, y han ayudado en los fraudes electorales", dijo López Obrador.

Aseguró que algunos empresarios fueron partícipes del supuesto fraude electoral contra él en 2006, cuando perdió por estrecho margen las presidenciales frente a Felipe Calderón, del PAN. El izquierdista tampoco reconoció el resultado de los comicios de 2012, que ganó el actual presidente Enrique Peña Nieto.

"Ahora es pura guerra sucia, y están nada más financiando a quienes se dedican a hacer mensajes y documentales en contra nuestra", añadió.

El pasado 1 de mayo López Obrador, aseguró que Anaya se había reunido con importantes empresarios como Eduardo Tricio, de Grupo Lala; Alberto Baillères, de Grupo Bal; Germán Larrea, de Grupo México y Alejandro Ramírez, de Cinépolis, entre otros, para pedirles que el presidente Peña Nieto apoyara su candidatura y forzara al candidato del oficialista PRI, José Antonio Meade, a declinar en favor del aspirante del PAN.

En respuesta, el Consejo rechazó este jueves, en un mensaje publicado en los principales periódicos nacionales, "categóricamente las expresiones injuriosas y calumniosas" de López Obrador, líder en las encuestas rumbo a los comicios del 1 de julio.

"Y ésta es la discrepancia que tenemos, y yo lo que pienso es que le han hecho mucho daño al país porque ellos son responsables de la tragedia nacional en buena medida, porque es el grupo que se opone a que haya un cambio en México", dijo a su vez el líder de Morena.

Para López Obrador, algunos empresarios que firmaron este comunicado no quieren "un cambio de régimen, y no quieren dejar de robar (...). Ellos tienen confiscadas las instituciones y tienen secuestrado al gobierno, que no representa a todos los mexicanos porque está al servicio de esta minoría rapaz".

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó al Consejo Mexicano de Negocios en su postura, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, afirmó que ningún empresario merece ser llamado ladrón ni manipulador por hacer valer su opinión para lo que se busca para México.





