'Jugaré el partido completo', asegura Meade

José Antonio Meade dijo tener claro que jugará el partido completo. Bajo ninguna circunstancia declinará a su candidatura porque se considera la mejor opción.

Participó en la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión, en donde la metáfora le acomodó. Fue cuestionado sobre las encuestas que lo colocan en lugar desfavorable.

Las encuestas, señaló, son como el partido entre Pumas y América, nadie sabe quién va a ganar hasta que concluya, todo lo demás son deseos.

Este miércoles, Pumas perdió 4-1 ante el América en el juego de ida. "Y nosotros, después de los 90 minutos, no tenemos duda de que vamos a ganar", dijo.

"Las encuestas son una fotografía del momento al que le faltan muchos momentos".

Al candidato de la coalición Todos por México le soltaron la pregunta: ¿Declina usted a su candidatura?

"Bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, con nadie. Somos la mejor alternativa", señaló Meade.

—¿Sigue hasta el final?

"Absolutamente, y sigo hasta el final porque creo que soy la mejor opción", —aseveró.

Sin plan B. Este miércoles por la mañana Meade Kuribreña estuvo en Atlixco, Puebla, donde aseguró que no tiene plan B, no tiene acuerdos y el único voto útil es por un aspirante honesto.

Respondió así a la versión de que empresarios le han sugerido declinar por otro candidato para hacer frente a Andrés Manuel López Obrador.

"No tengan ninguna (...) estamos aquí para ganar. No hay plan B, no hay plan C, no hay acuerdos, no hay componendas, el único acuerdo es por Puebla, es por los poblanos", arengó en un mitin en el que la organización Antorcha Campesina lo cobijó.

Previo a ello, Meade se reunió con empresarios poblanos a quienes pidió su apoyo.

Aseguró que diario revisa su estrategia de campaña y le hace ajustes.

Ante simpatizantes, el aspirante llamó a todos para que lo acompañen en los días que restan de campaña, para hacer equipo y buscar el voto.

