Estrategia Meade-Anaya fracasará: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.-

Dice que 'mafia del poder ya no va a tener el privilegio de mandar'

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que fracasará la estrategia de declinaciones Meade-Anaya para que uno solo lo enfrente, por lo que la mafia de poder "tiene ya que prepararse psicológicamente (...) ya no van a tener el privilegio de mandar".

A pesar de ello, les garantizó que nadie va a ser perseguido, sólo "va a haber un auténtico Estado de derecho, porque ahora a lo que ellos están acostumbrados es al Estado de chueco, al Estado de cohecho".

En un mitin realizado este miércoles en Iztacalco, en la Ciudad de México, para acompañar a los candidatos locales, el abanderado presidencial festejó que la prueba de que va arriba en las preferencias es que existe el plan para que decline uno de sus oponentes, José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, o Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, para enfrentarlo en las urnas.

"Vamos muy bien, están muy nerviosos los de la mafia del poder, pero no van a lograr nada.

"Ahora tienen una estrategia, quieren unirse. Están buscando que se unan todos en contra de ya saben quién, pero no les va a funcionar. Ya el pueblo de México tomó la decisión de que haya un cambio verdadero y ellos tienen ya que prepararse sicológicamente, los de la mafia del poder, porque ya no van a poder robar, se va a acabar la robadera y ya no van a tener el privilegio de mandar.

"Eso sí, va a haber garantías para que no sean perseguidos, no somos rencorosos. Ya lo dije y lo repito: no es mi fuerte la venganza, van a poder actuar con absoluta libertad, incluso hacer negocios lícitos, pero ya no negocios al amparo del poder y mediante la corrupción, eso se acabó".

En el mitin López Obrador estuvo acompañado de la candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum, el abanderado a alcalde Armando Quintero y los aspirantes al Senado Martí Batres y Citlali Hernández.

Felicita a EPN. Más tarde, desde la huasteca de Tamaulipas, López Obrador dio un voto de confianza para el presidente Enrique Peña Nieto y lo felicitó porque el mandatario ha dicho que no se mete en el proceso electoral.

Y de paso el tabasqueño afirmó que ve bien y normal el nombramiento de René Juárez como presidente nacional del PRI, en sustitución de Enrique Ochoa Reza.

Luego de que este miércoles el presidente Peña Nieto rechazó que haya una negociación para apoyar a Ricardo Anaya, candidato presidencial del PAN-PRD-MC, López Obrador dijo en entrevista a medios que el Jefe del Ejecutivo hace muy bien, pero lo que tiene que garantizar es que la elección sea limpia y libre.

"Hace muy bien [Enrique Peña Nieto], lo felicito, él lo que tiene que garantizar es que la elección sea limpia y libre, eso es lo que yo siempre he pedido", sostuvo.

En entrevista en la región de las haustecas y a más de 34 grados centígrados, se le preguntó: "¿Voto de confianza al Presidente?".

Y el tabasqueño respondió: "Siempre vamos a dar el beneficio de la duda cuando se trata de la democracia.

"Eso es lo que yo le pido [a Peña Nieto], porque eso le ayudaría a la nación y no le vendría mal a él si la elección es limpia, libre y hay una transición pacífica, ordenada, democrática, van a beneficiarse, se van a fortalecer las instituciones, la institución presidencial y se va a beneficiar a la nación", expresó.

Sin embargo, afirmó que los miembros del gabinete presidencial están hablando mucho y se meten en la elección, por lo que les pidió, —en específico al titular de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos—, que tengan prudencia y eviten opinar sobre asuntos políticos, porque estamos a dos meses de las elecciones.

"Qué le puedo decir al secretario de la Defensa, con todo respeto, que ya no opine sobre asuntos políticos, no es que no tenga el derecho, sino que mejor actúe con prudencia, porque estamos a dos meses de las elecciones", expuso.

Sobre el nombramiento de René Juárez como presidente del PRI, el candidato de la coalición Morena-PES-PT vio bien el cambio y dijo que los priistas quieren recuperarse en la contienda electoral.

"Tienen derecho a hacer los cambios que ellos consideren. No tengo yo que opinar nada. Están tratando, pienso, de recuperarse, quieren iniciar una etapa nueva y eso lo hacen los partidos, las organizaciones sociales, es una renovación, no lo veo mal", sostuvo.

"Tienen derecho a hacer los cambios que ellos consideren. No tengo yo que opinar nada. Están tratando, pienso, de recuperarse, quieren iniciar una etapa nueva y eso lo hacen los partidos, las organizaciones sociales, es una renovación, no lo veo mal"— Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial

Al ser cuestionado sobre la labor de Enrique Ochoa Reza al frente del partido tricolor, sostuvo que no se mete con él.

En un segundo evento, en las playas de Ciudad Madero, López Obrador detalló su plan para acabar con la corrupción y, adelantó, esa será su primera labor al llegar a la Presidencia.

Reiteró que tiene información de que la mafia del poder quiere unificarse en esta etapa de la campaña. "Están desesperados los de la mafia del poder, porque van a dejar de robar, ya no se les va a permitir que sigan robando y ya no van a tener el privilegio de mandar. Por eso andan muy nerviosos y es por eso que están buscando convencer a Peña Nieto, a [José Antonio] Meade, a los del PRI para que apoyen a [Ricardo] Anaya", aseveró.

No obstante, les dijo el político tabasqueño a sus contrincantes que sigan haciendo su lucha y que si pierden lo hagan "con dignidad, que no se sometan, que no se vendan, que Anaya no decline por Meade, que llegue al final, y que Meade no decline por Anaya, que se aguanten ahí".





"Vamos muy bien, están muy nerviosos los de la mafia del poder, pero no van a lograr nada". (EL UNIVERSAL)

Etiquetas: AMLOelecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...