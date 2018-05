Boletas presidenciales se imprimirán a partir del domingo

Miércoles 2 de may 2018, 8:06pm

El consejero electoral Marco Antonio Baños informó que el 6 de mayo comenzará la impresión de las boletas para elegir al próximo Presidente de la República.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización del Instituto Nacional Electoral (INE) expuso que se tuvo que cambiar la mecánica para la impresión debido a que no se había definido la lista de los candidatos que quedarían en la boleta.

“El domingo empezaremos con las boletas de presidente, ahora tuvimos que cambiar un poco la mecánica en la impresión de las boletas debido a que estaban pendientes algunas situaciones con los candidatos, no había quedado la lista definitiva de los aspirantes a la Presidencia, pero ahora ya está”, dijo.

Explicó que las boletas para la elección de diputados federales ya están terminadas y las de senadores están en proceso también.

Asimismo informó sobre la casilla itinerante que se establecerá el 1 de julio para hospitales. “Será en un hospital de cada una de las 32 entidades federativas y se analiza, por ejemplo, que en la Ciudad de México también se pudiera establecer esta casilla en un hospital privado.

“Lo que estamos buscando es que haya condiciones, que las autoridades sanitarias de los hospitales lo permitan; nosotros no estaríamos invadiendo espacios de hospitales, sino tratando de ampliar el ejercicio de un derecho y solucionar una situación donde México se ha visto rezagado”, precisó.

Indicó que hay muchos países del mundo donde las personas internadas pueden ejercer su derecho a votar, como en Puerto Rico que les llevan las urnas hasta la cama.

“Aquí en México nosotros no tenemos esa posibilidad, votan ellos (en Puerto Rico) antes de la jornada electoral y tienen modalidades de avanzada en el ejercicio del voto, votan también los presos, votan antes de la jornada las personas que trabajan en la policía, en las áreas de seguridad para garantizar que el día de la jornada van a realizar sus actividades.

“En México apenas estamos empezando esas disposiciones y creo que la prueba piloto que estamos planteando es un avance significativo en materia de derechos humanos”, precisó.

Señaló que de lo que se trata el programa piloto de esta casilla es colocarla en un hospital que se elija en cada una de los estados de la República, y se analiza la posibilidad de que las urnas se puedan acercar a los espacios donde se encuentran los enfermos que no se puedan mover.

“Es una modalidad de casilla especial y sólo se necesita la credencial para votar con fotografía”, puntualizó al señalar que se integraría igual que las otras, con funcionarios de casilla y representantes de los partidos políticos, y la movilidad de las urnas sería de acuerdo a las normas de los hospitales, sin entrar, por ejemplo, a zonas restringidas.

Confió en que en la sesión del Consejo General del 4 de mayo se tome esta importante decisión.

En otros temas el consejero electoral reiteró que las diversas expresiones de los grupos de la sociedad son válidas, y una eventual declinación en favor de un candidato no tendría efectos jurídicos con relación a que se sumaran votos a otro, sino que sería más un apoyo político.

“Hemos manifestado que en este momento una declinación de algún candidato en favor de otro ya no se puede traducir en ninguna alianza política, si alguno de los candidatos decide no seguir en la contienda podría sumarse sólo como un apoyo a alguno otro de los candidatos, pero no hay manera de hacer alianzas políticas".

Se le preguntó sobre si el INE estaría abriendo la puerta a empresarios a que contraten espacios en radio y televisión para promocionales como el de los niños que personifican a los candidatos, y si eso sería una interferencia en las campañas por lo que tendrá que suspenderlo y establecer medidas cautelares.

Comentó que es inédito que se haya contratado alguna propaganda en radio y televisión; sin embargo, apuntó, “vamos a ver qué decide el Tribunal Electoral sobre la decisión que tomó la Comisión de Quejas y Denuncias”.

Planteó que los empresarios tienen derecho a opinar y hacer aportaciones en las campañas en términos de la ley, en la posibilidad de la fiscalización, pero no pueden hacer aportaciones más allá de eso, ni comprar espacios en radio y televisión para efectos de propaganda electoral.





