Llama INE a comprometerse con las reglas de la democracia

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, hizo un llamado a todos los actores políticos, autoridades electorales, los tres niveles de gobierno, empresarios, organizaciones y medios de comunicación, a que estén a la altura del reto histórico que enfrenta el país y se comprometan con las reglas de la democracia, porque de lo contrario las elecciones pueden no llegar a buen puerto.

"Si las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que han tenido una pluralidad de expresiones en los tiempos recientes en materia de lucha a la corrupción, en materia de defensa de los derechos humanos, organizaciones empresariales por supuesto, no cumplen con su compromiso democrático, la elección puede no llegar a buen puerto", dijo a 58 días de la elección del 1 de julio.

Al participar en la 59 Semana de la Radio y Televisión, organizada por la CIRT, Córdova Vianello explicó que estar a la altura de la elección es cumplir con las reglas del juego electoral que los propios partidos políticos han dado.

"Las reglas del Juego no las puso el INE, las reglas las pactaron los partidos políticos en el Congreso y pueden gustar o no, pero para que la democracia funcione es que todos cumplamos, en nuestro ámbito de competencia, las reglas que el juego establece, que son indispensables para la convivencia democrática", dijo.

Luego en entrevista, el consejero presidente del INE advirtió que quién rompa las reglas le apuesta a un escenario complejo particularmente después de la elección.

"En las elecciones, quien juegue a que esto es un todo o nada se está equivocando, hay un día después, el 2 de julio los problemas nacionales van a estar ahí, los comercios y los mercados van a abrir, la gente seguirá con sus rutinas, es importante que pensemos que la elección es solamente una etapa de nuestra historia no es el final, por eso todos tenemos que estar a la altura de esta responsabilidad histórica".

Sobre las campañas llamadas "campañas de miedo", Lorenzo Córdova aseguró que a él no le dan miedo y dijo que ese más un tema de los consultores políticos y mercadólogos que ven la elección como un todo o nada.

"No me dan miedo las campañas de miedo, no sé si es la mejor manera de encausar una contienda, no soy consultor electoral, no soy mercadólogo; creo que ellos piensan en las elecciones como un todo o nada, y eso es parte de los problemas que tenemos, porque el día después de las elecciones resulta que hay vida y es entonces cuando vienen los verdaderos problemas".





Dijo que de lo contrario las elecciones pueden no llegar a buen puerto. (ARCHIVO)

Etiquetas: elecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...