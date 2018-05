Encuestas no son un destino marcado, asegura Zavala

Miércoles 2 de may 2018, 4:23pm

La candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, señaló que “las encuestas son una fotografía y no una sentencia ni un destino marcado; lo que tenemos que hacer como ciudadanos es trabajar para que la realidad sea otra, no las califico ni las descalifico ni me importa quien las pague, las veo como tales”.

En esta entidad, la aspirante propuso fortalecer a la policía para que se le tenga confianza, adquirir la mejor tecnología para ampliar las capacidades de investigación e inteligencia del Estado mexicano y también poner énfasis en la justicia para terminar con la impunidad, “a fin de que el que la haga la pague”.

De ganar la elección, aseguró que la prioridad será combatir el feminicidio, la desaparición de niños, adolescentes y jóvenes, así como fomentar una educación con valores a través de las organizaciones de las escuelas.

“Yo defenderé a los ciudadanos y a sus familias con todos los instrumentos legales que tenga, si es necesario con las fuerzas armadas claro que lo haré, pero sí aclaro, lo importante es fortalecer a la policía que permita que vaya regresando el Ejército, la Marina a los cuarteles con policía bien confiable y fortalecida”, enfatizó.

De acuerdo con la expanista, la presencia del Estado es fundamental para combatir el crimen, “esa es una de las profundas diferencias que tengo con Andrés Manuel López Obrador; él propone liberar a los criminales y yo propongo defender a los ciudadanos y enfrentar a los delincuentes y llevarlos a la justicia”.

Según Margarita Zavala, López Obrador plantea una rendición y “yo propongo que el Estado tenga todos sus instrumentos para defender a cada familia; él entonces ni siquiera voltea a ver a las víctimas ni a nadie”, mientras que “yo propongo un énfasis en el desarrollo de un derecho victimal en donde regrese el derecho a la verdad, a la memoria, y la reparación del daño sea una realidad”.

En ese sentido, consideró que en un ambiente de mucha inseguridad que vive el país, los candidatos y candidatas de todos los partidos “corren riesgos y quien está obligado a defenderlos es el Estado mexicano”, para que sea un proceso electoral seguro.

La abanderada sin partido opinó que no es hora de pedir el voto útil, sino el voto de conciencia, de reflexión, y presentar propuestas y contrastes.

"Es un mal planteamiento y totalmente equivocado que estén diciendo eso o que hayan metido como posibilidad al hablar del voto útil, a 60 días de la elección, no se pregunta eso", enfatizó.

Del respaldo del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, al candidato presidencial José Antonio Meade, dijo que es sólo un voto más.





