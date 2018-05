Zavala reconoce recibir presiones de ciudadanos

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

La candidata presidencial independiente Margarita Zavala rechazó conformar un frente contra Andrés Manuel López Obrador y precisó que no ha recibido presiones de empresarios para declinar a favor del abanderado de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.

Sin embargo, en conferencia, Zavala Gómez del Campo reconoció que sí ha recibido presiones de los ciudadanos en la calle, quienes hacen uso de su libertad de expresión, aunque a veces, dijo, opinan cosas que no tienen sentido.

"La verdad para que decline… no. Las presiones son de ciudadanos comunes y corrientes, independientemente de si son o no empresarios también [tienen] su derecho de libertad de expresión, a veces opinan algo que no tiene ningún sentido. Yo escucho, como he escuchado siempre, la política es eso, la gente opina y más cuando tiene enfrente una decisión de país", dijo.

Reveló que Anaya Cortés no le ha pedido una declinación de manera directa para que se sume a su proyecto con el Frente.

"Honestamente y con toda objetividad, él [Ricardo Anaya] está en su papel, sólo que a mí no me lo ha pedido y los destinatarios no deben ser los candidatos, sino los ciudadanos", precisó.

Insistió en que quien no crea que López Obrador es el camino correcto en esta contienda, ella se determina como una alternativa.

Recordó que aún faltan dos meses para el día de la elección y es el momento de propuestas y de contrastes, pues en las campañas se dicen y se sueñan muchas cosas.

"Estoy convencida que en estos días lo que se necesita es hacer contrastes, todos saben mis enormes diferencias con López Obrador en todos los sentidos, para mí la amnistía es una cobardía", aseveró.





En conferencia, Zavala Gómez del Campo reconoció que sí ha recibido presiones de los ciudadanos en la calle, quienes hacen uso de su libertad de expresión, aunque a veces, dijo, opinan cosas que no tienen sentido. (NOTIMEX)

Etiquetas: ZavalaANAYAAMLOelecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...