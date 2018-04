Asegura AMLO llevarse 'cayuco completo' en elecciones

OCOSINGO, CHIS.-

De gira por Chiapas, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador aseguró que su alianza Juntos Haremos Historia se llevará "cayuco de madera" completo el 1 de julio, al vaticinar que ganarán las nueve gubernaturas, la mayoría en el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República.

"Siendo realistas, podemos ganar todas las gubernamenturas. La mayoría en el Congreso, la Cámara de Diputados y de Senadores. No me gusta eso de carro completo, pero como estamos aquí en Tabasco-Chiapas, puedo decir que va a ser cayuco completo", afirmó el candidato.

López Obrador abarrotó las plazas en Palenque y municipios indígenas de los altos de Chiapas, donde garantizó que "la mafia va pa' afuera".

En entrevista a medios, luego de un mitin con unas 15 mil personas en Palenque, el tabasqueño dijo que van arriba en las encuestas en Guanajuato, Jalisco y Yucatán, estados donde tiene menos fuerza Morena, y aseguró que triunfará en Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Tabasco, Veracruz y Puebla.

Arropado por Fernando Coello, abuelo del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello; Eduardo Aguilar, ex líder estatal del PVEM, ahora candidato al Senado por Morena, y Julio Scherer Ibarra, su coordinador de circunscripción, López Obrador arremetió contra José Antonio Meade y Ricardo Anaya, de quienes dijo que su situación es lamentable.

"La situación de Meade es muy lamentable, la verdad, no quisiera estar en sus zapatos. Y es también muy lamentable la situación de Anaya, de sus patrocinadores y de los intelectuales alcahuetes que lo apoyan. No pueden hacer el ridículo", indicó.

El tabasqueño le levantó la mano a su prima, Manuela del Carmen Obrador, quien se lanzó como candidata a diputada federal de la alianza Juntos Haremos Historia. Además, retó a los productores de la serie "Populismo en América Latina", que habla de él y de ex presidentes de Latinoamérica, para que digan quién lo patrocinó y, una vez revelado, se comprometió a publicarlo en su Facebook: "Convoco a que digan quién pagó el documental, porque costó 100 millones de pesos y tienen 100 millones más para difundirlo... Es un bodrio, un documental asqueroso, fascistoide y lo que más deben aclarar es quién pagó el documental. Ahora sí, como diría mi paisano Chico Che: ¿Quién pompo?", bromeó.

También, dijo que el spot de Mexicanos Primero, en el que participan niños para defender la reforma educativa, no es ético. "Yo creo que no es ético, pero no se le puede pedir mucho a quienes están acostumbrados a mentir y a actuar sin escrúpulos", expuso.

En Ocosingo, municipio indígena de los altos de Chiapas, ante unas 10 mil personas, el candidato presidencial se comprometió a dar empleo a 80 mil campesinos, a través de un programa para el campo, pero evitó hablar de un posible respaldo que podría tener del EZLN. Asimismo, se comprometió a detonar el turismo en el sur del país con la construcción de un tren rápido por Cancún, Tulúm, Calakmul y Palenque.

En San Cristóbal de las Casas reiteró que su movimiento nadie lo frena y minimizó el hecho de que en Veracruz aparecieron unas botargas de Hugo Chávez, ex presidente de Venezuela, en un mitin de inicio de campaña del gobernador.

"Eso de las botargas y los personajes dan sueño, son ternuritas. No va a pasar nada, están muy nerviosos, ayer (domingo) puse en mi Face que si siguen con la guerra sucia vamos a seguir creciendo. Entre más nos golpean, más crecemos", enfatizó.





