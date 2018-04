AMLO ve guerra en todo: 'Bronco'

GARCÍA, NL.- El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", aseguró que aunque Andrés Manuel López Obrador lleve "acarreados" para llenar la Plaza de la Mujeres de este municipio, él vencerá las propuestas del tabasqueño. "Ayer [viernes], Andrés Manuel trajo acarreados de todas partes a García, mil o 2 mil, pero aquí y en Nuevo León no nos gusta eso, la gente podrá ser libre de votar por quién quiera. "Yo lo voy a vencer porque lo único que él propone es regalar el dinero de los que trabajamos para los que no, ¿ustedes están de acuerdo que regale su dinero a quien no trabaja?", exclamó.

