Procuradores de EU vinculan al 'Chapo' con muerte de Camarena

DALLAS, EU.-

DALLAS, EU







COMENTAR

Procuradores federales de Estados Unidos podrían presentar nuevos cargos contra el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán por el asesinato de siete estadunidenses, entre ellos el agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, reportó la televisión local.

De acuerdo con la cadena WFAA, afiliada a ABC, tres expolicías mexicanos relataron a fiscales de la Oficina del Procurador Federal en Los Ángeles que ellos vieron a Guzmán participar en una matanza de estadunidenses a fines de 1984 y principios de 1985.

Uno de los testigos, el exagente de la policía judicial de Jalisco, Jorge Godoy, habló directamente con WFAA y detalló la participación de Guzmán en los asesinatos.

Godoy, de 57 años de edad y quien reside en Estados Unidos como testigo protegido, dijo que todavía teme por su vida, pero aceptó hablar y ser identificado frente a la cámara por primera vez.

Los asesinatos de los siete estadunidenses, ahora atribuidos a Guzmán, ocurrieron durante un periodo de nueve semanas.

Los jefes del cártel de Guadalajara buscaron venganza por las redadas de drogas en 1984 que les causaron grandes pérdidas, incluida la quema de 10 mil toneladas de marihuana con valor estimado de cinco mil millones de dólares.

Albert Radelat, residente de Fort Worth, Texas, a principios de 1985, fue uno de los estadunidenses asesinados. Cuando se le preguntó por posibles cargos contra "El Chapo", la hermana de Radelat, Lourdes, respondió: "Cuanto antes, mejor".

La Oficina del Procurador Federal de Estados Unidos en Los Ángeles no quiso hacer ningún comentario. "Como probablemente sepa, no hacemos comentarios sobre investigaciones, que incluyen personas que no han sido acusadas", dijo Thom Mrozek, vocero de la Oficina del Procurador Federal en Los Ángeles.

Guzmán permanece en un centro de detención en Nueva York en espera de juicio por cargos relacionados con drogas ante la Corte Federal Nueva York. Hasta ahora Guzmán no enfrenta cargos de asesinato específicos.

En una acusación anterior, enfrentó cargos en Nueva York por una docena de asesinatos en México de 2000 a 2008. Los fiscales estadunidenses, sin embargo, retiraron esos cargos meses antes de su extradición de México, lo que ocurrió el último día de la administración del expresidente Barack Obama.

Héctor Berrellez, ex agente de la DEA, dijo que Godoy y los otros dos expolicías mexicanos se presentaron porque Guzmán no enfrenta cargos por el asesinato de ciudadanos estadunidenses.

"La Oficina del Procurador de Estados Unidos ahora está interesada en el caso y creo que es por la nueva administración (del presidente Donald Trump) que está allí", dijo Berrellez, quien ayudó a dirigir la investigación sobre el asesinato de Camarena.

Los otros dos exagentes de policía se negaron a hablar con WFAA.

Fuentes legales dijeron que los procuradores federales pueden haber retirado los 12 cargos de homicidio previos contra "El Chapo", porque las víctimas probablemente eran ciudadanos mexicanos asesinados en México.

Sin embargo, los expertos dijeron que no existe tal conflicto legal si los fiscales estadunidenses quisieran juzgar a "El Chapo" por el asesinato de ciudadanos estadunidenses en México.

La matanza, que involucró a Guzmán, comenzó el 2 de diciembre de 1984, cuando el capo ayudó a asesinar a cuatro estadunidenses que cometieron el error de llamar a la puerta de un capo de la droga, dijo Godoy.

Los estadunidenses eran Benjamín Mascareñas, de 29 años, su esposa Pat (27), Dennis Carlson (32) y su esposa Rose (36 años), eran testigos de Jehová que realizaban un viaje misionero en Guadalajara.

Los cuerpos de los cuatro estadunidenses nunca han sido recuperados.

Más asesinatos ocurrieron el 30 de enero de 1985. Dos estadunidenses, John Walker, de 35 de edad, y Albert Radelat, de 33, entraron en un restaurante de Guadalajara lleno de miembros del cártel.

Walker, un veterano de Vietnam y ganador de dos medallas al valor “Purple Hearts”, estaba en Guadalajara escribiendo una novela. Decidió cenar con Radelat, un estudiante de odontología que estudiaba en la Universidad de Guadalajara.

Godoy dijo que estaba vigilando la puerta de entrada del restaurante "La Langosta" cuando Walker y Radelat ingresaron.

Walker preguntó: "¿Puedo entrar?". La respuesta fue: "Está cerrado y por favor, tiene que irse. Por favor, váyase", recordó Godoy.

Pero minutos después, mientras los dos estadunidenses comenzaban a alejarse, el capo de la droga Rafael Caro Quintero ordenó que fueran llevados adentro, añadió Godoy.

"(Walker y Radelat) pasaron junto a mí y dije: ´Dios mío´, dijo Godoy a WFAA, sabiendo que los estadunidenses estaban en peligro y probablemente fueron confundidos como agentes de la DEA. Relató que ambos fueron asesinados.

Una semana después, el 7 de febrero de 1985, Guzmán fue asignado para ayudar a secuestrar al piloto mexicano que transportó al agente Camarena para localizar los campos de marihuana del cártel, contó Godoy.

El piloto, Alfredo Zavala Salazar, fue llevado a la casa donde su compañero, Camarena, de 37 años, ya estaba siendo torturado.

"Absolutamente, él (Guzmán) los torturó a ambos", dijo Berrellez. "(Guzmán) estuvo involucrado en la tortura física de Camarena".

Berrellez dijo que los expolicías presenciaron cómo Guzmán disparaba a los cuatro misioneros estadunidenses.

Phil Jordan, un ex agente especial de la DEA a cargo en Dallas, habló con los tres ex policías mexicanos y dijo que cree que son creíbles.





Uno de los testigos, el exagente de la policía judicial de Jalisco, Jorge Godoy, habló directamente con WFAA y detalló la participación de Guzmán en los asesinatos. (ARCHIVO)

Etiquetas: EL CHAPOCHAPO GUZMAN

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...