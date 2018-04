Piden abogados traslado de Alejandro Gutiérrez a Reclusorio Norte

CIUDAD DE MÉXICO

La defensa del exsecretario de general del PRI, Alejandro Gutiérrez, solicitará el uso de la fuerza pública para que su cliente sea trasladado por la Policía Federal al Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, en caso de que la autoridad de Chihuahua incumpla la resolución emitida por un juez federal.

El abogado Antonio Collado señaló que esa medida se promovería ante el juez de Control, Gerardo Moreno, quien dio un plazo de 24 horas a las autoridades de Chihuahua para entregar a su defendido e ingresarlo al Reclusorio Preventivo Norte.

“Estamos promoviendo la medida de apremio con la fuerza pública para que Alejandro Gutiérrez sea trasladado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, que sea trasladado por la Policía Federal en caso de que la autoridad de Chihuahua no cumpla la resolución del juez Gerardo Moreno y posteriormente el arresto al director del penal de Aquiles Serdán”, indicó

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Grupo Fórmula, explicó que legalmente no hay un impedimento para que lo puedan trasladar; “están cayendo en el delito de secuestro, ya que está privado de su libertad de forma ilegal, el juez federal ordenó que debe a cubrir una causa penal pendiente”.

Comentó que además de Alejandro Gutiérrez, Enrique Tarín García y Gerardo Villegas deben ser trasladados al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, como lo ordenó el juzgador federal.

Aseguró que también pretenden iniciar una denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) contra el director del Centro de Reinserción Social Estatal número Uno, de Aquiles Serdán, Chihuahua y la Fiscalía por incumplir los apremios del juez.

Señaló que desde finales de enero cesaron las acciones de tortura en contra de su defendido y refirió que nunca se le aplicó el Protocolo de Estambul.

"El protocolo que conozco es el que hizo la PGR y la CNDH, el que se refiere a la autoridad de Chihuahua fue hecho por un médico particular de la Universidad de San Diego, que no tiene ninguna autoridad ni trabaja con alguna autoridad nacional, no lo conocemos, fue una entrevista que se le hizo y el que Alejandro Gutiérrez comentó que no tenía nada que decir si no estaban sus abogados", concluyó.





