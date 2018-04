Dan cadena perpetua al asesino de periodista sueca en submarino

COPENHAGUE.-

El inventor danés Peter Madsen fue condenado hoy a cadena perpetua por el asesinato y posterior desmembramiento del cuerpo de la periodista sueca Kim Wall en su submarino en agosto de 2017, en uno de los casos judiciales más controvertidos de la historia reciente de Dinamarca.

Un tribunal de Copenhague, formado por una jueza y dos jurados, determinó que la muerte de Wall fue un asesinato premeditado y que Madsen no dio una explicación “digna de confianza”, según The Copenhagen Post.

Mientras la jueza leía el veredicto, el inventor permaneció callado escuchando, pero tras conocer el fallo, su abogada Betina Hald Engmark anunció que apelaría la sentencia porque todo fue un accidente y solo había indicios, pero ninguna prueba contra su cliente.

Madsen, de 47 años años y muy popular en su país por sus diseños de submarnos y cohetes, siempre ha asegurado que la periodista murió accidentalmente dentro de su sumergible, aunque confesó haberla descuartizado y arrojado al mar Báltico.

Durante el juicio que comenzó el pasado 8 de marzo, la fiscalía solicitó cadena perpetua para el único enjuiciado, al que acusó de haber planeado el crimen, de tener un móvil sexual y de torturar a su víctima, antes de descuartizarla y tirarla al mar.

El fiscal Jakob Buch-Jepsen denunció que el torso desmembrado de la periodista tenía múltiples puñaladas, incluso en los genitales, además se encontró semen en la ropa interior de Madsen.

La autopsia determinó que probablemente murió asfixiada o debido a un corte en la garganta después de haber sido abusada sexualmente, pero no pudo establecer la causa definitiva de su fallecimiento.

Wall, de 30 años y que escribía para The New York Times, The Guardian y otras publicaciones, subió al submarino en agosto pasado para entrevistar a Madsen, el cofundador de una compañía que desarrolla y construye naves espaciales tripuladas.

Semanas después, los restos de la comunicadora fueron encontrados en bolsas de plástico en el lecho del mar Báltico y Madsen aseguró que Wall murió como resultado de una acumulación de presión dentro de su submarino, llamado UC3 Nautilus.





