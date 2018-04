Convocan a marchas por el presunto asesinato de estudiantes en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Tras la desaparición y presunto asesinato de Salomón Aceves Gastélum, Daniel Díaz y Marco Ávalos, los estudiantes de cine de la Universidad de Medios Visuales (CAAV), fueron convocadas marchas y concentraciones para exigir a la Fiscalía de Jalisco pruebas genéticas para corroborar que los jóvenes fueron disueltos en ácido.

Las movilizaciones se realizarán en Jalisco y en la Ciudad de México. En Guadalajara, la movilización saldrá de Avenida Vallarta y Enrique Díaz de León a las 17:00 horas hacia la Glorieta de los Niños Héroes, que los estudiantes rebautizaron como Glorieta de los Desaparecidos.

En la Ciudad de México se convocó en Twitter y redes sociales a una marcha que saldrá del Ángel de la Independencia a las 16:00 horas con dirección a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, en la colonia Juárez.

La Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG, que ha seguido el caso, condenó la violencia e impunidad que se vive en el país, en el estado y que día con día se revictimice a las familias.

"No son solamente tres estudiantes en Jalisco, son miles las y los desaparecidos que no se buscan, que no sabemos dónde están. Basta de violencia, exigimos paz".





Las movilizaciones se realizarán en Jalisco y en la Ciudad de México. (ARCHIVO)

Etiquetas: Desaparecidos MXINSEGURIDAD JALISCO

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...