Ternurita, ya no vas a tener departamento: AMLO a Meade

VALLE DE CHALCO, MÉX.-

VALLE DE CHALCO, MÉX







COMENTAR

El candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, le respondió a José Antonio Meade, abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que "no se haga guaje" porque sabe que las dos propiedades que posee las tiene en su manifestación de bienes.

"Ni modo ternurita, ya no vas a tener departamento", dijo el tabasqueño, y afirmó que Meade actúa de mala fe porque está pasando por una situación difícil porque la "mafia del poder" lo está apretando mucho, muy fuerte, porque quieren que decline a favor de Anaya y está haciendo su luchita.

"Nada más que la vaya a hacer lejos y no nos esté molestando a nosotros", dijo López Obrador en este municipio del Estado de México.

"Esos dos departamentos que están juntos, es el departamento donde viví con mi finada esposa (Rocío) en Copilco, cuando fallece mi esposa, la mitad de los bienes son para los hijos y la mitad para mí. Se hizo un juicio y entró ese departamento en ese juicio, y la mitad que me correspondían de los bienes se lo entregué a mis hijos desde hace 10 años", explicó.

Ante unas 6 mil personas adelantó que mañana presentará el juicio que se hizo después del fallecimiento de su esposa y "las escritura a nombre de mis hijos".

"Quiero contestarle a Meade que estaba dale y dale que no registré en mi manifestación de bienes tres departamentos que tengo, y le dije, ahí ya me tenía acatarrado (...) le dije que si tenía propiedades no manifestadas, esos tres departamentos que se los regalaba, que me dijera cuáles eran esos tres departamentos", dijo.

Criticó que aunque Meade estudió derecho, "debe de saber que lo que cuenta es el juicio legal, la escritura, no el registro de la propiedad de una oficina pública. Y eso lo sabe cualquier abogado hasta el más principiante sabe de estas cosas".





Ante unas 6 mil personas adelantó que mañana presentará el juicio que se hizo después del fallecimiento de su esposa y "las escritura a nombre de mis hijos". (EL UNIVERSAL)

Etiquetas: AMLOelecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...