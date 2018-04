Se pronuncian CNDH y ministro de SCJN contra propuesta de 'El Bronco'

CIUDAD DE MÉXICO.-

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossio Díaz se pronunciaron en contra de la propuesta de Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", de cortar las manos a los servidores públicos corruptos.

Entrevistados en el Senado, el ombudsman nacional consideró poco seria la propuesta del candidato independiente a la Presidencia, pues, dijo, va en contra de lo establecido en la Constitución.

"Los debates tienen que estar nutridos transversalmente, el tema de la dignidad de las personas. El tema de derechos humanos no puede estar ajeno, no puede tocarse tangencialmente, el tema lo hemos dicho debe ser prioritario en todos los rubros de la función pública, de ahí que bueno, propuestas que vayan contra los principios universales de reconocidos por las naciones simplemente no prosperarán y la propia sociedad sabe que eso no prosperará".

Por su parte, el ministro Cossio Díaz recordó que la Constitución política prevé que ese tipo de sanciones no puede ser. "Se prohíbe la pena de muerte, las penas infamantes, las penas trascendentes, de tal manera que se tipo de sanciones desde luego no están permitidas en la Constitución y en los tratados internacionales".

El ministro destacó que fue un buen debate, después de semanas en la que no habíamos escuchado propuestas, "los compañeros (moderadores) de los medios hicieron preguntas bien interesantes, algunos merecieron mejores respuestas, otras no tan buenas".

El presidente de la CNDH indicó que los candidatos deben presentar más propuestas y privilegiar el debate de ideas, dejando a un lado las descalificaciones, para que se pueda tener una votación informada.





