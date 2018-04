Ríos Piter no reúne mínimo de firmas para candidatura: INE

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó, por unanimidad, la decisión de que el aspirante a la candidatura presidencial independiente, Armando Ríos Piter, no reúne el porcentaje de apoyos ciudadanos para obtener su registro.

En la sesión extraordinaria, el consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, indicó que se acató en sus términos el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de darle su derecho de audiencia por 10 días al aspirante, a fin de que revisara las casi 900 mil firmas que se determinaron como inválidas y simuladas.

Explicó que Ríos Piter no ejerció su derecho de audiencia, y que el INE le ofreció el apoyo para la revisión de las firmas ciudadanas a través de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Para ello, indicó el consejero que el aspirante presidencial dispuso de 80 computadoras y personal calificado para realizar dicha verificación de apoyos ciudadanos, y que en los 10 días que le otorgó el Tribunal al aspirante a candidato para que ejerciera su derecho de audiencia hubiera dado tiempo para la revisión.

Detalló que se tiene la evidencia y no es solo mero cálculo matemático, pues otros aspirantes al Senado e incluso otro a la candidatura Presidencial, ejercieron su derecho de audiencia y pudieron revisar las firmas.

Los aspirantes a candidatos independientes tuvieron 127 días para recolectar un umbral de 866 mil 593 firmas ciudadanas, que representa 1.0 por ciento del padrón electoral, como lo marca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y Ríos Piter aunque junto más de un millón, con las inconsistencias no logró dicha cantidad.

El acuerdo que presentó Nacif señala que, de conformidad con la documentación y los expedientes electrónicos que obran en poder del INE, y al no haberse modificado el status de los apoyos ciudadanos clasificados como inconsistencias en razón del no ejercicio del derecho de audiencia de Ríos Piter, la autoridad electoral determinó que no reúne el porcentaje de apoyo ciudadano establecido para ser candidato independiente establecido en la ley.

Debido a lo anterior, “se ratifica la decisión sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas independientes a la Presidencia de la República en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con la clave INE/CG269/2018”, el cual señalaba que el aspirante no contaba con las 875 mil firmas para ser candidato independiente.

A su vez, el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, manifestó su total adhesión al documento, y resaltó que se dio el espacio para que Ríos Piter ejerciera su derecho de audiencia y también destacó que este acuerdo documenta y avala el trabajo y pulcritud de la Dirección de Prerrogativas, los encargados de registrar y revisar los apoyos ciudadanos.

“Se documenta que existieron en los 10 días condiciones idóneas para que el aspirante pudiera ejercer su derecho de audiencia, pues durante ese tiempo funcionarios del INE y equipo estuvieron dedicados exclusivamente a eso”, resaltó.

Córdova Vianello afirmó que hoy esta autoridad cierra un capítulo de acatamiento y "hay otros procedimientos en curso como son penales y administrativos que tendrá que seguir su cauce sin estridencias y con profesionalismo y absoluta neutralidad sin filias ni fobias”.

Resaltó la confianza y reconocimiento al trabajo de cada uno de los funcionarios electorales que llevaron a cabo el procedimiento de revisión de los apoyos ciudadanos, sino también a la aplicación que se utilizó para recabarlos.

Gracias a esa confianza, enfatizó, la elección más grande de la historia del país avanza en tiempo y bien, y que el INE garantiza, con cada uno de sus actos, que el próximo 1 de julio los ciudadanos podrán ejercer sus derechos políticos como el de votar en condiciones en sobre todo de libertad.

“Lo digo sin medias tintas, la aplicación móvil llegó para quedarse, tendrá espacios de mejora como todas las herramientas tecnológicas las tienen permanentemente. Pero esa aplicación hoy es un insumo que el INE pone a disposición del público para fortalecer, mejorar e instrumentar los mecanismos de participación ciudadana para garantizar su uso honesto y apegado a la legislación”, indicó.

El consejero presidente del INE aclaró que se utilizó la aplicación para retratar otros objetos que no fueron firmas, como latas de cerveza, zapatos y otros, y que quienes lo hicieron incurrieron en una ilegalidad y por ello también se investiga, e informó que se analiza con universidades e instituciones prestigiadas como universidades para auditar la aplicación.





