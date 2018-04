Apoya Zambrano expulsar del PRD a Silvano Aureoles

CIUDAD DE MÉXICO.-

El vicecoordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, se pronunció por la expulsión del sol azteca del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, luego de que el michoacano expresara su respaldo al candidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade.

En conferencia de prensa al concluir la Junta de Coordinación Política, Zambrano dijo que comparte plenamente la posición que fijó este domingo el líder nacional de su partido, Manuel Granados, en el sentido de abrirle un proceso de sanción y posible expulsión al mandatario michoacano.

"Comparto plenamente la comunicación que el día de ayer (domingo pasado) la Dirección Nacional del PRD a través del presidente nacional Manuel Granados hizo pública", declaró Zambrano.

Agregó que la decisión de Silvano Aureoles de apoyar a Meade no representa la opinión, no solamente de la dirección general del PRD; sino ni siquiera la opinión de la mayoría de la militancia y de los candidatos del PRD en Michoacán.

Describió que lo han estado buscando diferentes militantes del sol azteca, de distintos niveles de Michoacán que han expresado que están desconcertados con la expresión de Silvano Aureoles y están en contra de ella.

"Yo comparto el rechazo a esa decisión, pero no le voy a coartar su decisión, como él dice, personal", dijo. Agregó que la Dirección General del sol azteca ya inició un proceso sancionatorio a través de la Comisión Jurisdiccional y eso ya inició su curso.

"La verdad es que, incluso a mí, en lo personal –por el papel que he jugado en otras ocasiones en Michoacán- no debo dejar de decir que me sorprendió y por supuesto que me contrarió política y anímicamente", declaró.

Este domingo, la dirigencia nacional del PRD inició un proceso de sanción y posible expulsión al gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, luego de que éste decidió apoyar a José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial de la coalición PRI-PVEM-NA.

El presidente nacional del PRD, Manuel Granados, dijo que ante la "decisión unilateral" de Aureoles se iniciaron los procedimientos estatutarios correspondientes, que podrían derivar en la expulsión. Informó que el PRD nombrará a un delegado especial en Michoacán para garantizar cohesión electoral en el partido.

Granados dijo que Aureoles transgredió la línea política aprobada en el último congreso nacional perredista, en el que se estableció que se considerarían excepcionalmente alianzas amplias y más allá de la izquierda, pero nunca con el PRI.

"El pronunciamiento realizado por Aureoles Conejo representa una falta de respeto a la militancia y a los candidatos de la coalición", indicó Granados Covarrubias.





