Diputados de Morena consideran que AMLO salió bien librado del debate

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Los diputados federales de Morena aplaudieron que Andrés Manuel López Obrador haya salido bien librado del debate entre candidatos a la Presidencia de la República, al no contestar los ataques que le hicieron sus contrincantes.

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada de ese partido, Virgilio Caballero Pedraza, y la legisladora Patricia Aceves Pastrana aseguraron que fue una batalla de todos contra el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

“Evidentemente fue una batalla de todos contra Andrés Manuel, no se midieron y éste cumplió su palabra y su posición de no contestar los ataques que le hicieran, no las preguntas que le fueran incómodas, los ataques que le hicieron, y salió bien liberado”, subrayó Caballero Pedraza.

De acuerdo con Aceves Pastrana, la discusión entre los cinco candidatos mostró claramente que hay un “bloque monolítico contra López Obrador”, lo que, dijo, es sumamente “decepcionante y pobre”.

Sostuvo que la ciudadanía requiere de un debate de mayor nivel y no de ataques.





Aseguraron que fue una batalla de todos contra el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. (EFE)

Etiquetas: AMLOlopez obradorelecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...