PES presenta recurso para quitar candidatura plurinominal a Mancera

El presidente del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Erick Flores, anunció que presentó un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que le quite la candidatura plurinominal del Partido Acción Nacional (PAN) al Senado de la República, al ex jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.

En conferencia de prensa, Hugo Erick Flores, anunció este recurso ante el máximo tribunal electoral del país y dijo que su impugnación se basa en que, Mancera no puede ser candidato porque viola el artículo 55 de la Constitución y él es doctor en derecho y lo sabe perfectamente.

"Mancera es doctor en derecho y ha ganado una reputación por ser buen abogado, él sabe perfectamente y está nadando de a muertito, y sabe perfectamente que no puede ser candidato al Senado de la República, hace seis años, en esa misma circunstancia estaba Marcelo Ebrard, y sí se le negó el registro como candidato", aseguró.

El abogado, encargado de presentar este recurso, Berlín Rodríguez, aseguró que el Tribunal Electoral tiene que sesionar a la brevedad para desahogar este caso porque actualmente ya está en curso el proceso electoral.

El líder del PES, aseguró que Mancera sabe perfectamente que él es inelegible, "simple y sencillamente no puede ser candidato al Senado porque gobernó esta Ciudad, quisieron hacer esta trampa de meterlo en la lista plurinominal del PAN, cuando tiene a uno de sus principales colaboradores dirigiendo al PRD", detalló.

"Es el Tribunal el que tiene que determinar, ellos podrán buscar los recovecos que quieran y podrán formularse las hipótesis que quieran, y la defensa que quieran, lo cierto es que hay una violación constitucional y por eso le estamos pidiendo al Tribunal Electoral que retire esa candidatura porque la Constitución no lo permite, y aquí no hay recovecos, no hay artilugios, no hay manera de poderse escapar, simplemente y sencillamente Miguel Ángel Mancera es inelegible para ser candidato al Senado de la República", dijo el líder del PES.

En este contexto, el líder del PES, aseguró que desde hace tres años, su instituto político presentó una iniciativa para eliminar el fuero constitucional y hasta hicieron un comercial, que protagonizó el comediante Héctor Suárez, así que "la Ley Meade, no es la Ley Meade".

Sin embargo, hizo un llamado a todos los partidos políticos en el Senado de la República para que en esta, que es la última semana del periodo ordinario de sesiones, aprueben la eliminación del fuero.

"Se necesita la aprobación de 17 Congresos, no todos están en elecciones, los calendarios legislativos son diferentes, nosotros quisimos, que en estos momentos, lo importante es que el Senado lo apruebe porque solamente hay esta semana, esa es la gran preocupación que tenemos, lo queremos señalar, no queremos que otra vez vaya a ser una mentira más", describió.





Mancera no puede ser candidato porque viola el artículo 55 de la Constitución. (ARCHIVO)

