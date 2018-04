Los candidatos se declaran ganadores

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Apenas finalizó el primer debate de aspirantes a la presidencia de la república, cuando cada uno se dijo ganador de este ejercicio político.

"Ganamos el debate y vamos a ganar la elección", dijo Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente.

Al ritmo de música pop, militantes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano recibieron al político queretano con porras y gritos de "Anaya Presidente".

Mientras quienes apoyan a Margarita Zavala, que apenas llenaron un camión, se reunieron en su casa de campaña en la colonia Del Valle para seguir el primer debate. A su llegada desbordó a los asistentes en porras, gritos y aplausos por su participación en el debate. Ella no reparó en detenerse a abrazar y agradecer a cada uno de ellos. Zavala Gómez del Campo afirmó que resultó ganadora: "Yo no voy a decir quién fue el perdedor… pero hubo la ganadora y el perdedor", indicó jubilosa.

En tanto López Obrador dijo que sin ser fantoche o presumido, ganó el primer debate presidencial. "No sé ustedes, pero yo creo honestamente que ganamos el debate, o quiero ser fantoche y pretencioso, presumido. Nos fue bien", afirmó.

Al ritmo del reggaetón "Que sí se puede, vamos con Pepe porque sí se puede. Solo con Pepe, Pepe es que se puede, puede" cientos de partidarios de José Antonio Meade esperaban la llegada del candidato en los salones Ciudad de México I y II del hotel Fiesta Americana. Cuando por fin llegó el abanderado, fue recibido al grito de "¡Pepe Presidente!" y "¡Ganamos el debate!"

Afuera del Palacio de Minería se le preguntó al equipo de campaña de 'El Bronco' si habrá festejo, a lo que responden que la celebración será en la habitación, "porque no hay dinero, es algo que no se debe hacer porque no hay recursos".





Festejos.Anaya,Meade y Zavala celebraron junto a sus seguidores, AMLO subió un video y ‘El Bronco’ celebró en su hotel. (EL UNIVERSAL)

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...