Enrique Peña Nieto admite fallas en políticas

Al entregar el Premio Nacional de Deportes y el Premio Nacional de Mérito Deportivo 2018, el presidente Peña Nieto aceptó que en su administración hay fallas y lecciones que dejan algunas políticas públicas que no fueron acertadas o no dieron los resultados esperados, como en seguridad. "A veces se triunfa y a veces no", asentó. "Hoy reconocemos que en el ámbito de la seguridad pública hay mucho por hacer, sigue siendo todavía uno de los retos mayores, quizá el de mayor necesidad de acometer para que realmente nuestro país alcance condiciones de plena paz".





Peña inició una gira por Alemania, Holanda y España.

