Sin fuero, acusados enfrentarán proceso sin dejar cargo

Todos los funcionarios públicos se quedarán sin fuero en el momento que se promulgue la ley, aunque se apruebe después de las elecciones, ya que en materia constitucional no hay retroactividad.

El presidente de la Comisión de Puntos Consitucionales de la Cámara de Diputados, Daniel Ordoñez Hernández, indicó que al entrar en vigor esta legislación los juicios de desafuero pendientes quedarán sin materia porque las reformas se aplican a la base constitucional y no a leyes secundarias.

“En materia constitucional no existe la retroactividad, al desaparecer la figura quedan sin materia, entonces, inmediatamente se puede proceder en contra de todas esas personas que están esperando que la Cámara determine que ya no tienen fuero para que procedan penalmente en contra de ellos, nadie queda protegido”, precisó.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Grupo Fórmula, rechazó que la eliminación del fuero sea un aplauso fácil y confió en que el Senado saque adelante la eliminación del fuero ya que es un reclamo social desde hace muchos años.

“El dictamen está bien elaborado, puede ser observado como todo, se puede corregir, pero consideramos que es un buen producto lo que se votó ayer en el Pleno”, indicó.

Señaló que es un tema muy sentido en la sociedad, que incluso es retomado por la agenda de todos los candidatos a la Presidencia de la República.

El legislador mencionó que en el dictamen aprobado la víspera, los diputados fueron responsables al señalar que los servidores públicos que establece el Artículo 111 y se hace un listado desde el presidente hasta regidores que actualmente gozan del fuero, en caso de que cometan un delito enfrentarán su proceso en libertad en tanto el juez dicte una sentencia condenatoria.

“Lo que se determinó es que enfrenten su proceso ante el juez en libertad primero y no separado de su cargo, hasta en tanto el juez no dicte una sentencia condenatoria, tu sigues ahí porque sino te vas al otro extremo si no se utilizara como un arma política”, explicó.

Finalmente, confío en que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado, Enrique Burgos García, sacará adelante la eliminación del fuero





