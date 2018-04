Facilita proceso a empresas estadounidenses venta de armas

WASHINGTON, EU

La Casa Blanca anunció hoy cambios en su regulación sobre comercialización de armas al exterior para facilitar la venta tanto de drones como de armas convencionales, de manera que las empresas estadounidenses ya no tendrán que acudir al Gobierno para establecer negociaciones con países extranjeros.

"El hecho es que nuestros socios aliados quieren comprar productos estadounidenses. Saben que nuestra industria produce los sistemas de defensa más tecnológicamente avanzados, complejos, precisos y efectivos", declaró el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, en una conferencia de prensa telefónica.

Los dos principales cambios que introducirá la nueva regulación es que las empresas estadounidenses ya no tendrán que recurrir al Departamento de Estado para iniciar conversaciones con potenciales clientes extranjeros y el cambio de categoría de las Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP), para facilitar su comercialización.

"La idea es permitir a las compañías ir directamente a vender, no necesariamente a través del Gobierno de Estados Unidos. Estos supone un cambio enorme", señaló a los periodistas la secretaria adjunta de la Oficina de Asuntos Políticos y Militares del Departamento de Estado, Tina Kaidanow, también presente en la llamada.

Esto no implica, no obstante, que cualquier venta de armamento contemplada en la nueva Política de Venta de Armas Convencionales no deba someterse en última instancia al Congreso, tal y como sucede en estos momentos.

La legislación establece que es el Departamento de Estado el que analiza si una operación cumple con los requisitos establecidos, tras lo cual traslada una recomendación al Congreso, que tiene un plazo de 30 días para rechazar la venta. Esa parte del proceso no cambia.

Tampoco varía, por lo tanto, el concepto de 'presunción de denegación', que tiene por objetivo "evitar la proliferación de armas de destrucción masiva o de aquellos sistemas que puedan suponer una amenaza a las tropas estadounidenses", agregó Kaidanow.

"Durante demasiado tiempo nos hemos coartado a nosotros mismos a la hora de suministrar a nuestros aliados los recursos que necesitan y que además favorecen nuestros intereses", sostuvo Navarro, quien resaltó la importancia de potenciar la capacidad militar de estos países para que Estados Unidos pueda reducir su implicación en conflictos.

Además, añadió Navarro, suministrando a estos países el armamento que necesitan se reduce la dependencia de estos Estados de potencias como China y Rusia, cuya creciente influencia en América Latina y China es vista con recelo desde Estados Unidos.





