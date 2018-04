Trump deja la puerta abierta a ausentarse de cumbre con Kim

WASHINGTON, EU.-

WASHINGTON, EU







COMENTAR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que aunque es optimista de cara a la histórica cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, podría no acudir si siente que “no va a ser fructífera”.

Trump dijo que el director de la CIA, Mike Pompeo, y Kim "congeniaron muy bien" en su reciente encuentro secreto. "Nunca hemos estado en una posición como esta” para abordar las preocupaciones de todo el mundo sobre las armas nucleares de Corea del Norte, declaró.

Pero en una conferencia de prensa con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, el miércoles tras una reunión en el club privado del mandatario en Florida, el mandatario dejó claro que estaría dispuesto a suspender lo que se anuncia como una cumbre extraordinaria entre los líderes de dos naciones rivales.

"Creo que si es una reunión que no va a ser fructífera no acudiremos. Si cuando esté allí, la reunión no es fructífera, abandonaré respetuosamente la reunión”, dijo Trump a los periodistas. La campaña de “máxima presión” liderada por Washington y que incluye duras sanciones económicas a Pyongyang continuará hasta que la aislada nación “se desnuclearice”, agregó.

"Solo porque Corea del Norte esté respondiendo al diálogo, no debería ser recompensada. Debería mantenerse la presión máxima”, dijo Abe respaldando a su homólogo.

Trump señaló que la cumbre con Kim, con quien el año pasado intercambió insultos y amenazas en el apogeo de las pruebas nucleares y de misiles de Pyongyang, podría celebrarse a principios de junio en un lugar que está por decidir. Sería el primer encuentro entre los líderes de los dos países tras seis décadas de hostilidades luego de la Guerra de Corea.





El mandatario dejó claro que estaría dispuesto a suspender lo que se anuncia como una cumbre extraordinaria entre los líderes de dos naciones rivales. (ARCHIVO)

Etiquetas: corea del nortenorcoreaDonald Trump

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...