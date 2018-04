Brown llega a acuerdo con Trump sobre Guardia

El gobernador Jerry Brown indicó ayer que participará en la misión del presidente Donald Trump en la frontera con la contribución de hasta 400 miembros de la Guardia Nacional de California, luego de una semana de incertidumbre sobre cómo lograr un emplazamiento que se enfoca en gran medida en el combate a la inmigración ilegal y se apegue a la insistencia de Brown de que las tropas no realicen labores relacionadas con los migrantes.

Brown dijo que las labores de la Guardia de California incluyen el combate a las bandas transnacionales de delincuentes y a los contrabandistas de drogas y armas, en una orden que reitera su posición inicial de que las tropas no pueden hacerse cargo de las labores de custodia para cualquier persona acusada de violaciones a las leyes de inmigración, ni construir barreras en la frontera ni tener nada que ver con las labores policiales de control de inmigrantes. Las condiciones son similares a las esbozadas en un contrato que Brown propuso la semana pasada, que el gobierno de Trump decidió no firmar porque no se apegaba al protocolo usual. La oficina de Brown dijo que las firmas eran innecesarias después de que él aseguró el financiamiento federal para sus objetivos. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios.

Ap

Mandato Jerry Brown dijo: Jerry Brown dijo: ⇒ Que algunas tropas podrían ser emplazadas este mes y se espera que permanezcan allí al menos hasta el 30 de septiembre. ⇒ Serán enviadas a diversas partes del California.

Cambio. Brown se negó a facilitar soldados para labores similares a las encargadas a miembros de la Guardia en la frontera.

