Meterse con el INE es hacerlo con la sociedad: Lorenzo Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, tronó en contra de quienes acusan al organismo de hacer mal su trabajo: "¡No se vale que, por andar lucrando con intereses de parte, se descalifique sin argumentos, sin pruebas, el trabajo de esta Institución!", reclamó.

La semana pasada, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuestionaron el trabajo realizado por el INE durante el proceso de audiencia concedido a Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", y al aspirante a Armando Ríos Piter, candidato presidencial independiente, quien ha mantenido el tono de su reclamo al Instituto.

En el desplegado periodístico publicado este miércoles, Ríos Piter aseguró que el Instituto mostró "INEficiencia e INExplicable simulación", y en videos publicados a través de sus redes sociales, ha mostrado a funcionarios del Instituto que, supuestamente, no le dejaron ejercer su derecho de audiencia.

La tarde de este miércoles, en la presentación de los C-INE Minutos de llamado al voto en la sede del INE, Córdova Vianello dirigió su mensaje de defensa a los trabajadores y funcionarios del INE, y exigió no agraviar el trabajo de la institución.

"Meterse con el INE es meterse con la sociedad", aseveró.

"No vamos a permitir que se agravie el trabajo de ninguno de ustedes, porque agraviar a un funcionario del INE, significa agraviar a la Institución a su conjunto y lo digo también: significa agraviar a la sociedad mexicana, porque nosotros y la sociedad mexicana somos uno", arengó al señalar que no duda que el INE sea la mejor institución del Estado mexicano.

Pese al tono airado, en entrevista rechazó que su mensaje sea de enojo, dirigido a un aspirante o al Tribunal. "Es un mensaje para el personal del INE y para los ciudadanos, y para que sepan que se trabaja para una elección libre".

"Sin molestia, sin convicción, siempre he defendido y voy a defender el trabajo de todos los trabajadores del Instituto. Trabajamos para la ciudadanía en general", dijo, y a pregunta expresa aseguró que si el TEPJF ordena subir a Ríos Piter a la boleta, así lo hará el INE.

Todo el trabajo del INE "es auditable no hay molestia en mis palabras; hay convicción de respaldar a más de 70 mil trabajadores", advirtió.

Consejeros y Jaguar riñen en redes

Durante el día, consejeros electorales y el aspirante Armando Ríos Piter "El Jaguar" se confrontaron en Twitter sobre las condiciones mediante las cuáles éste podrá ejercer su derecho de audiencia.

El consejero Ciro Murayama publicó un video grabado, supuestamente, a las 8 de la mañana de este miércoles, para acreditar que personal de la Dirección de prerrogativas, el cual consta de 80 empleados, estaban listos para recibir al aspirante, pero éste no se presentó. "No a la trampa" expuso el consejero.

"No a las #fakenews. Falso lo que dice Ríos Piter de que el @INEMexico esté inundado y no se pueden revisar sus apoyos inválidos. Va video que muestra que equipo y personal están listos para hacer la revisión, pero el aspirante nomás no va. ¿Por qué será?

"Ríos Piter no deja de descalificar al @INEMexico. Conviene recordar que tal persona envió más de un millón y medio de firmas no válidas, incluyendo simulaciones de credencial y muertos, que la autoridad detectó, transparentó y no validó. No a la trampa", escribió Murayama.

Ríos Piter rebatió en redes e insistió que el INE miente. De acuerdo a los videos publicados, en los que ridiculiza a funcionarios del Instituto que lo atendieron el pasado 12 de abril, en que acudió a ejercer su derecho de audiencia.

Al pleito en redes se sumó el consejero Marco Antonio Baños, quien invitó al aspirante a presentarse a verificar sus firmas.

El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, envió este miércoles a la Sala Superior del TEPJF un escrito para indicar a los magistrados que el INE ha dispuesto todo para que haya garantía de audiencia del senador con licencia y que está en espera de que la Sala tome una decisión sobre cómo garantizar el acatamiento de su sentencia.

Además, el INE emitió un comunicado para desmentir a Ríos Piter y su denuncia de que la inundación del 4 de abril en el sur de la ciudad haya dañado equipos del INE.

"El INE ha dispuesto de 80 personas capacitadas y de 80 equipos de cómputo para realizar el cotejo de los apoyos. Cada persona en promedio puede revisar 108 firmas por hora, de tal forma que los 10 días ordenados por el Tribunal, laborando 12 horas diarias, hacen factible revisar los 906 mil 417 apoyos que el Tribunal ordenó.

"Si esa tarea no se ha hecho es porque el aspirante y su equipo no se han presentado para realizar el trabajo", aseguró el INE.





