Trump no dijo que hará muro para que EPN trabaje

"Voy a construir el muro para obligar al gobierno mexicano a trabajar en serio" son las primeras palabras falsas que una publicación le atribuye al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con la publicación, Trump afirmó que en entrevista con la periodista Barbara Walters que: "Voy a construir el muro para obligar al gobierno mexicano a trabajar en serio porque un país inmensamente rico en recursos naturales y humanos no necesita exportar trabajadores ilegales. Es una aberración saber que políticos de ese país tienen cuentas millonarias en dólares y son dueños de grandes empresas. Conozco a muchos en el mundo de los negocios que tienen penthouses en la zona más exclusiva de New York y otros con Chalet en París o castillos en Europa. México es uno de los 5 grandes países petroleros a nivel mundial y pagan las gasolinas mas caras y eso no puede ser. Quiero que el gobierno de México se ponga a trabajar en serio y deje de exportar trabajadores ilegales". La información falsa fue publicada en la página de Facebook Nación Unida y hasta el momento cuenta con 40 mil reacciones y ha sido compartida 54 mil veces.

Verificado 2018 revisó el video original y constató que la única referencia que Trump hace al muro es en el minuto 4:09, al decir que "primero que nada debemos de construir un muro y proteger la frontera, debemos tener un muro, vamos a tener un muro y va a ser un muro real, no un muro pequeño en el que puedan poner rampas sobre él, y no será difícil de construir y quién es mejor para construir que yo, sé exactamente qué hacer".

