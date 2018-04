Defiende AMLO uso de avioneta privada

GUAYMAS, SONORA.-

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, defendió el uso de una avioneta de una empresa que da servicios privados para trasladarse a Nogales y Guaymas.

Agregó que eran más de mil kilómetros entre los puntos y por eso utilizó el servicio de taxi aéreo y lo seguirá haciendo en la campaña.

Sostuvo que no sabe el precio del servicio de alquiler de la avioneta de cinco plazas.

"Sino no llegaba (al evento). Primero que no llego y ahora que para llegar contratamos una avioneta, no les gusta. Es un taxi aéreo, es de servicio público y además me he trasladado a la sierra de Nayarit en avioneta, nada más que ahora estamos a 70 días de las elecciones, pues ahora quieren hacer escándalo", expresó.

Tras un evento en la localidad costera, adelantó que seguirá viajando en avioneta donde se necesite.

"Si voy a hacer un traslado a la sierra o tengo problemas, ayer eran más de mil kilómetros, si existe este sistema de transporte que no es exclusivo, no es privado, sino un servicio público, por qué no", cuestionó.

Criticó a sus adversarios de la campaña porque ellos no viajan a las comunidades, "están blanquitos, no se asolean, como se dice en Tabasco están pushos, blancos, que no les da el sol, están todo el tiempo en las oficinas".

Durante el evento en la plaza pública, el candidato de la coalición integrada por los partidos Morena, Delo Trabajo (PT) y Encuentro Social aclaró que mientras la avioneta en la que viajó era de cinco plazas, el avión presidencial es para 280 pasajeros.

"Hicieron un escándalo porque utilicé una avioneta de cinco plazas. Imagínense, el avión de Peña es de 280 pasajeros, pero ahí andan queriendo decir que somos incongruentes, primero porque vamos a vender el avión presidencial y luego porque te mueves en una avioneta, es un taxi aéreo.

"Yo, desde hace muchos años tránsito, en promedio, que no lo hacen estos fifis, 600 kilómetros diarios y me aviento tres, cuatro y hasta cinco actos diarios", argumentó.





