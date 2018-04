Aumentará el crimen sin la Guardia Nacional en California: Trump

Luego de que California rechazó la solicitud del presidente estadounidense Donald Trump para que en su despliegue en San Diego y el Centro, la Guardia Nacional opere cámaras de vigilancia, transporte maquinaria pesada y haga labor de radiocomunicaciones y mantenimiento, éste respondió mediante Twitter criticando la decisión y asegurando que el crimen crecerá si su petición sigue siendo rechazada.

"Parece que Jerry Brown (gobernador del estado) y California no están buscando seguridad y protección a lo largo de su frontera. (Él) No puede llegar a un acuerdo con la Guardia Nacional para patrullar y proteger la frontera", escribió Trump en Twitter.

Con esto, agregó Trump, "la alta tasa de criminalidad sólo aumentará".

Cabe recordar que esta crítica de Trump a Brown se suma a los numerosos conflictos que han tenido el presidente y el gobernador en el tema migratorio, en el que en más de una ocasión han tenido desacuerdos.

Looks like Jerry Brown and California are not looking for safety and security along their very porous Border. He cannot come to terms for the National Guard to patrol and protect the Border. The high crime rate will only get higher. Much wanted Wall in San Diego already started!