Chocan Slim y AMLO por nuevo aeropuerto

El empresario Carlos Slim Helú y el candidato a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador chocaron por la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

En conferencia de prensa, Slim Helú dijo que le generan preocupación y miedo las propuestas del aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), como cancelar el proyecto aeroportuario.

"Temer, ¿temer qué?... Pues me preocuparía y me daría miedo por todo lo demás que siga, porque si ese va a ser el criterio yo creo que van a ser criterios equivocados de inversión", señaló al ser cuestionado sobre si teme al proyecto del tabasqueño.

Opinó que suspender la construcción es clausurar el crecimiento del país, y operar dos aeropuertos, el actual y el de Santa Lucía, como propone el morenista, implica problemas técnicos de seguridad. "No se trata de ver si un coche es más barato que otro o comprar algo más barato, es un proyecto trascendente".

Al terminar un mitin, López Obrador fue informado por Marcelo Ebrard de lo que en ese momento declaraba Slim. El tabasqueño acusó al gobierno de "utilizar" al empresario para contrarrestar el avance de su movimiento, pero aseguró que no les va a funcionar, puesto que la gente ya decidió que no va a haber corrupción.

"Seguramente le pidieron [a Slim] que saliera a dar esa conferencia, Enrique Peña Nieto o Carlos Salinas, pero no me preocupa mucho, no tengo pleito con él ni con nadie, y es amor y paz", afirmó el candidato.

Destacó que Slim es un hombre de negocios y defiende sus intereses, pero que él defenderá los de México.





