Pide Meade a los suyos 'chin...le' para ganar

El candidato presidencial de la alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, divulgó ayer una historieta en la que critica la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y le considera "un barril sin fondo". El cómic, publicado en la cuenta en Facebook del tabasqueño, calentó el debate sobre la obra de infraestructura, luego que el empresario Carlos Slim defendió el proyecto que se desarrolla en Texcoco.

"La construcción del nuevo aeropuerto en el Lago de Texcoco es literalmente un barril sin fondo; otro atraco de la mafia del poder en contra del pueblo y de la nación".

Margarita Zavala hizo campaña en esta entidad, que es uno de los estados donde tiene más seguidores y donde más firmas recabó. Incluso el ex gobernador panista, Fernando Canales Clariond, es quien encabeza políticamente su estructura. Al paso de los días, a Margarita Zavala se le nota más desenvuelta y con un discurso más aguerrido. Buscó el voto de los neoloneses en uno de los cruceros más importantes de esta ciudad. Se subió a los asientos de un parabús, tomó el micrófono y desde ahí agradeció a sus voluntarios el apoyo. También repartió volantes entre los conductores que transitaban.

(AEU) TOLUCA, MéX.- En la tierra del mandatario Enrique Peña Nieto, el candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", planteó que para reactivar la economía es necesario bajar el ISR, el IVA y el IEPS a las gasolinas.

Tras recorrer la zona conocida como Los Portales y platicar con comerciantes, éstos le explicaron que no hay clientes por la precaria situación económica, a lo que Rodríguez Calderón dijo que su equipo está trabajando para hacer una propuesta gradual, con el objeto de disminuir el ISR hasta 25%, así como bajar el IVA en todo el país de 16% a 10% y reducir el IEPS a las gasolinas.

(AEU) CIUDAD DE MÉXICO.- Al presentar su propuesta en materia de lucha contra la corrupción, la cual consta de cuatro ejes, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, dijo que no es con "voluntarismos" como se resolverá este flagelo, sino con reglas, leyes e instituciones que prevengan y sancionen. Afirmó que la sociedad mexicana no debe "resignarse" a que la corrupción sea un eterno problema en el país, por lo que cualquier manifestación de este problema debe ser sancionada y para ello, dijo, se requiere también de voluntad política.

(AGENCIAS) EL SALTO, JAL.- El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, pidió a sus seguidores "chingarle" sin descansar para ganar en las urnas el próximo 1 de julio. "¿Cuento con ustedes como un ejército que no va a descansar, que le va a chingar todos los días hasta que ganemos el primero de julio?", arengó, a lo que los suyos asintieron. Meade arremetió nuevamente contra López Obrador y se refirió a él como alguien a quien el país no quiere. "Ya sabemos qué no queremos para el país. No queremos a un López Obrador que se pelea con los empleos'".

