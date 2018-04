Premian con Pulitzer investigaciones sobre Harvey Weinstein

NUEVA YORK, EU.-

El Comité de los Premios Pulitzer a la prensa estadunidense otorgó este lunes su máximo galardón a las dos investigaciones que revelaron los abusos cometidos por el poderoso productor de cine Harvey Weinstein, lo que dio inicio a un movimiento mundial contra el acoso sexual.

En una ceremonia celebrada en Nueva York, el Premio Pulitzer al servicio público fue otorgado tanto a las reporteras Jodi Kantor y Megan Twohey, del diario The New York Times, como al periodista Ronan Farrow, del semanario The New Yorker.

El galardón fue otorgado por textos que crearon un impacto nacional al exhibir la conducta de "depredadores sexuales poderosos y ricos, incluidas acusaciones contra uno de los productores más influyentes de Hollywood”.

Estas investigaciones, de acuerdo con el Comité del Pulitzer, obligaron a que Weinstein y muchos otros hombres poderosos rindieran cuentan de actos en torno a acusaciones que fueron silenciadas durante mucho tiempo.

Estos señalamientos, que más tarde provocaron que cientos de hombres en posición de poder en Estados Unidos enfrentaran acusaciones de abuso sexual, también "generó una reflexión en todo el mundo sobre el abuso sexual contra las mujeres", de acuerdo con el Comité.

Otro de los premios destacados, el de noticias nacionales, fue para los reporteros tanto de The New York Times como del diario The Washington Post en torno a la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y sobre sus conexiones con la campaña del presidente Donald Trump.

Sobresalió además que el Comité del Pulitzer otorgó su galardón a lo mejor de la música al disco DAMN, del artista del hip-hop Kendrick Lamar. Ésta es la primera vez que un disco ajeno a la música clásica y al jazz obtiene este galardón.

El Comité explicó que DAMN es una "colección de canciones virtuosas unificadas por su autenticidad vernácula y por su dinamismo rítmico que ofrecen postales que capturan la complejidad de la vida afroamericana moderna".

Asimismo, el premio al reportaje de investigación fue también para The Washington Post, que expuso la serie de acusaciones de abuso sexual del candidato del estado de Alabama al Senado, Roy Moore. Esas acusaciones, en buena media, socavaron las intenciones políticas de Moore.

Además, el premio al periodismo explicativo fue para los diarios Arizona Republic y USA Today por sus textos, videos, podcasts y producciones de realidad virtual en torno a las "dificultades y las consecuencias imprevistas" de expandir el muro en la frontera sur de Estados Unidos.





