Manifiesta Aristóteles Sandoval repudio ante asesinato de edil en Jalisco

GUADALAJARA

expresó su solidaridad con la familia del edil y dijo que las autoridades asumirán su responsabilidad

GUADALAJARA







COMENTAR

Tras el asesinato de Juan Carlos Andrade, alcalde con licencia del municipio de Jilotlán de los Dolores que buscaba la reelección con el partido Movimiento Ciudadano, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, manifestó su repudio el hecho y criticó la postura del candidato a la gubernatura por MC, Enrique Alfaro, que le exigió renunciar por este homicidio.

"Un atentado de esta naturaleza hiere a las instituciones y, peor aún, nos sacude como sociedad. Nos confirma que vivimos tiempos difíciles y que la violencia, a lo largo y ancho del país, no es la excepción, sino la constante", señaló el mandatario.

Indicó que entiende las descalificaciones de parte de candidatos a puestos de elección popular, pero no las justifica.

"Mientras que para ustedes lo cómodo es iniciar una batalla electoral desde el confort de su licencia, para mí lo responsable es mantenerme en mi sitio renunciando a cualquier agenda electoral, anteponiendo el deber que tengo de cumplir el encargo para el cual fui electo", afirmó en sus redes sociales.

Sandoval expresó su solidaridad con la familia del edil y dijo que las autoridades asumirán su responsabilidad.

"Contener la ola de violencia va más allá de los discursos. No importa cuanta estridencia haya, la seguridad no se resuelve a gritos, no se combate con rabietas y no se acaba sacándole ventaja política", afirmó.

Insistió en que quienes como candidatos hoy se indignan, también fueron autoridades (edil de Guadalajara en el caso de Alfaro) y sus resultados en materia de seguridad están a la vista.

"La única autoridad emanada de las urnas que queda en su cargo para hacer frente a la crisis es un servidor; ustedes se fueron. Vale la pena la reflexión porque el país vive una situación crítica de la cual Jalisco no queda al margen; ante esto, lo mejor es mantener la serenidad y dejarnos -a quienes quedamos- hacer nuestro trabajo", concluyó.





El gobernador de Jalisco expresó su solidaridad con la familia del edil y dijo que las autoridades asumirán su responsabilidad. (ARCHIVO)

Etiquetas: políticos asesinadosJuan Carlos Andrade

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...