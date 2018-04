CNDH pide crear protocolo de protección para alcaldes

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, pidió la conformación de un protocolo de protección y seguridad para los alcaldes y señaló que no se puede caer en la tentación de incurrir en conductas ilícitas "para conseguir los fines de la justicia".

En entrevista al término de la inauguración del taller "Retos y Oportunidades para la Prevención de la Tortura en México", González Pérez se refirió al asesinato del alcalde del municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, Juan Carlos Andrade Magaña, quien tenía licencia puesto que buscaba reelegirse para ese encargo por un periodo más.

Dijo que no se pueden cerrar los ojos ante la realidad y que deben existir protocolos para proteger a quienes sufren hostigamientos o amenazas.

"No puede uno cerrar los ojos ante realidades, y ahí está la inseguridad y desde luego que tienen que haber protocolos para quién está haciendo objeto de intimidación, de hostigamiento y, sobre todo, de afectaciones a su integridad o a la vida. Yo creo que el exhorto es: uno, que la sociedad rechace, condene estos hechos, y que las autoridades den respuesta puntual, mandando señales claras de que sí hay compromiso por la investigación", declaró.

Insistió en que es responsabilidad de las autoridades enviar señales "muy claras" de que se deben erradicar este tipo de delitos, lo que sólo se conseguirá cuando haya responsables, procesados y sentenciados.

"Se necesita llegar a los responsables haciendo uso de herramientas como los sistemas de inteligencia. Estas señales no se pueden mandar si a la fecha, no ha habido cambios en el modelo de procuración de justicia en el país", agregó.

