Denuncian déficit de MP en tema de desapariciones

El organismo Fray Juan de Larios informó que para el tema de desapariciones en Coahuila, existe un déficit de Ministerios Públicos, pues tan solo en La Laguna hay un ministerio público asignado por cada cien expedientes.

De acuerdo a Blanca Martínez, integrante del organismo, a nivel estatal la Fiscalía General del Estado (FGE), cuenta con alrededor de cien personas, de los cuales 22 son Ministerios Públicos.

Señaló que de estos 22, siete se encuentran trabajando en labores de búsqueda, de integración de carpetas y de otros aspectos relacionados con el tema de la desaparición en La Laguna.

No obstante, es en la región de La Laguna, donde más expedientes de personas desaparecidas se tienen.

Indicó que se tienen alrededor de 700 carpetas y averiguaciones, por lo que en promedio hay un ministerio por cada cien expedientes.

"No hay capacidad humana y además que no les da para trabajar de otra manera", destacó.

Blanca Martínez manifestó que en sí el problema no es contar con 700 ministerios públicos para esta zona, sino de contar con una metodología de investigación adecuada.

"Se requiere implementar una metodología de investigación más del fenómeno social con una metodología del análisis del contexto, que es lo que se estuvo trabajando con expertos colombianos": destacó.

Blanca Martínez manifestó que es necesaria la contratación de nuevo personal, pues la mayor parte del actual tiene prácticas que entorpecen las búsquedas.

"Nosotros creemos que no puede seguir la mayor parte del personal que estaba hasta ahorita, pues está viciado, no hay voluntad de cambio. Les hemos invertido en realidad muchísimo, además de que no se ve reflejada la capacitación y asesorías en la práctica de la investigación", dijo.

Aunado a lo anterior, resaltó que además se requiere de equipo necesario.Señaló que esto ya fue planteado al Fiscal General Gerardo Márquez, así como al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quienes en próximas fechas se encargarán de trabajar en la solicitud

Cifra. De los ministerios públicos, 7 buscan a desaparecidos.

