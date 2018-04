Primero alcanzaré a Meade y luego a AMLO: Margarita

SAN LUIS POTOSÍ.-

La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, aseguró que su proyecto va avanzando, y primero alcanzará a José Antonio Meade y luego irá por Andrés Manuel López Obrador y a ambos les va a ganar, como ya lo hizo hace un año cuando estaba arriba del tabasqueño en algunas encuestas.

"Sí he visto unas encuestas que me dan mucho gusto, quieren decir que vamos avanzando, y así como alcanzaremos a uno, alcanzaremos a él y le ganaremos como ya lo demostré hace un año", dijo en una entrevista luego de un desayuno con mujeres potosinas en un restaurante de la capital.

Sobre el enfrentamiento entre integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) este sábado en Oaxaca, la candidata lamentó este choque, y acusó a López Obrador de fomentar un discurso de odio que se ha generalizado.

"Supe del enfrentamiento en Oaxaca de la CNTE, desde luego es uno de los grandes problemas de nuestro país, un discurso de odio que se ha generalizado, en donde desgraciadamente, es fomentado por discursos hechos por López Obrador, que ya lo conocemos, que ha sido constante y lo lamento mucho", indicó.

Agregó que a pesar de las enormes diferencias que hay entre los candidatos presidenciales, dijo que el ser abanderado conlleva una enorme responsabilidad y lamentó que el discurso de odio se haya traducido en violencia y acusó que ella también ha sido víctima de este tipo de estrategias del tabasqueño.

"Ser candidato a la Presidencia, y lo digo en relación conmigo, sé que es un gran honor y también una enorme responsabilidad, no se trata de que no señalemos nuestras diferencias, pero es importante saber que una candidatura a la Presidencia de la República, como cualquier puesto de elección popular, debería ser motivo de unión, aún en nuestras propias diferencias y lamentó mucho que esto se haya traducido en violencia, me preocupan los discursos de odio en los que también me ha tocado ser objeto de este tipo de discursos", explicó.

Seguridad

La exprimera dama, defendió la estrategia de seguridad de su marido, Felipe Calderón y adelantó que hizo lo correcto y reiteró que ella va a enfrentar al crimen y no dar amnistía, ni pactará, ni se esconderá en la cobardía de la complicidad al pactar con los criminales.

"Si a mi me pregunta si Felipe hizo lo correcto, sin duda que sí, eso hizo que un gobierno valientemente con todos los instrumentos legales que tiene a su alcance, enfrenta la delincuencia estamos haciendo lo correcto y por supuesto que yo le digo al pueblo de México que yo enfrentaré a la delincuencia, no les daré amnistía, ni me esconderé en la cobardía de la complicidad y de los pactos con los crimínales", destacó.





