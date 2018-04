'Meade ternurita, apúrate porque te va a ganar Margarita' responde AMLO

TIJUANA, BC.-

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, reviró a José Antonio Meade Kuribreña, que se apure porque le va a ganar Margarita.

Esto, luego de que Meade Kuribeña acusó al tabasqueño de alimentar la intolerancia de la CNTE, que protagonizó este sábado una gresca contra simpatizantes del PRI en Puerto Escondido, Oaxaca.

"Hoy sucedieron hechos lamentables en Puerto Escondido y Meade me quiere echar la culpa. ¿Saben qué le mando a decir al candidato del PRI?: Ternurita, ternurita, apúrate porque te va a ganar Margarita", dijo López Obrador.

Ante unas 6 mil personas, afirmó que encabeza un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico, y pidió "amor y paz".

Antes, al visitar San José del Cabo, el tabasqueño vaticinó que en todas las zonas militares y aledañas a unidades habitacionales del Ejército y la Marina, así como migrantes en Estados Unidos, votarán por la alianza Morena-PES-PT para ganar la Presidencia y la mayoría en el Congreso de la Unión.

En un acto en la unidad deportiva de esta localidad, aseguró que soldados y marinos han votado por él en las elecciones de 2006 y 2012.

"Tengo la seguridad de que vamos a ganar en todas las casillas cercanas a las zonas militares, en las unidades habitacionales del Ejército y la Marina. Ahí vamos a ganar, van a apoyarnos soldados y marinos. Tengo que pasar por retenes porque no viajo en avión como los fifís y entonces ando a ras de tierra y me respetan, me respetan en todos lados", declaró a los medios.

A unas cuadras del mar, ataviado con un collar de conchas que le regalaron y una gorra de Morena, el tabasqueño adelantó que ganará la Presidencia con 30 millones de votos en las elecciones del 1 de julio.

"Los tres partidos cuanto mucho tenemos 4 millones de militantes; es decir, Morena, PES y PT. Pero van a votar por nosotros 30 millones de mexicanos", aseveró.

Al arrancar su discurso, el candidato presidencial fue interrumpido en varias ocasiones por un grupo de simpatizantes del PT. Con voz dura, López Obrador frenó su hablar y los increpó: "¿Me van a dejar hablar o vienen a provocar?". Luego suavizó, y les pidió de todo corazón que lo dejaran continuar.

Después de la situación inesperada, dijo que Morena necesita también la mayoría en el Congreso de la Unión, ya que de otra forma se van a obstaculizar sus propuestas.

"Nada de voto cruzado, el que vote por mí, que vote por todos los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia.

"Ya tenemos la mayoría para la Presidencia de la República, pero también necesitamos la mayoría en las Cámaras porque si no van a estar ahí obstaculizando. Para que los candidatos a senadores y diputados sean libres, que el Congreso sea independiente, no como ahora que les dan moches a diputados y senadores para que aprueben el presupuesto", dijo a sus simpatizantes.

Aseguró que sus adversarios no quieren que la coalición que encabeza consiga la mayoría en el Congreso para tenerlo "apergollado".

"Pero no, vamos a tener la Presidencia de la República y vamos a ganar el Congreso", aseveró.

Ante más de mil personas reunidas en el estacionamiento de la unidad deportiva de la localidad, prometió purificar la vida pública de México.





