Se registran para ir por las alcaldías

VARIOS CANDIDATOS EN DIFERENTES CIUDADES CUMPLEN CON REQUISITOS

Aunque el período de registro de aspirantes a candidatos a las 38 presidencias municipales de Coahuila comenzó el pasado 11 de abril y concluirá este 15 de abril, en los principales municipios del estado los registros se concentraron ayer sábado y hoy domingo; luego de varias modificaciones en las agendas de los partidos políticos.

Y es que, inicialmente se tenía programado que los registros iniciarían desde el pasado viernes, sin embargo, los partidos políticos han estado haciendo modificaciones de última hora; como el caso de la coalición Por Coahuila al Frente que cambió su agenda del viernes al sabado. Inclusive el candidato independiente cambió la hora de su registro para ayer sábado.

Por lo pronto, la agenda del Comité Municipal del Instituto Electoral de Coahuila para ayer sábado 14 de abril quedó de la siguiente manera:

Acompañada de los dirigentes y representantes de los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano y Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Elva Muñoz Rojo acudió ante el Comité Municipal del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), para registrarse como candidata a la presidencia municipal de Piedras Negras.

"Me comprometo con ustedes, ciudadanos nigropetenses, a realizar una campaña de altura; escuchando las necesidades y reclamos, siendo respetuosa del resto de los candidatos, pero también demostraré por qué nuestras propuestas son las mejores para los habitantes de Piedras Negras", fue lo que señaló Muñoz Rojo tras entregar la documentación.

La aspirante a candidata por la coalición Por Coahuila al Frente, agradeció el apoyo incondicional de su familia y tras manifesrar ser respetuoso de las leyes electorales; también agradeció a los partidos de la coalicion "por la gran oportunidad y la confianza de postular e invitar a una ciudadana para el honor más grande que puede tener en la política local, que es gobernar la ciudad donde vivimos, la ciudad de todos".

Por su parte, con la presencia de algunos de los integrantes de su planilla, el ciudadano José Manuel Hernández Santos, acudió a las instalaciones del Comité Municipal del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para entregar la documentación para solicitar su registro como candidato independiente a la presidencia municipal de Piedras Negras.

Luego del cambio de hora de registro, de las 10 de la mañana a las 12 del mediodía, dicho procedimiento inició con una hora y media de retraso, pues ya en las instalaciones del IEC se pudo observar que aún llenaban y firmaban los formatos de registro. Por lo que la entrega de la documentación fue alrededor de las 13: 30 horas.

"Lo que quiero decirle a la comunidad de Piedras Negras, es que no le voy a fallar. Aquí de una vez se va a demostrar la calidad que le queremos dar al pueblo; aquí no hay como el otro que te platique que dice: aquí vengo porque todavía me dan fuerzas y energías para darlas para el pueblo que me vio nacer, entonces ¿otra vez y otra vez vienes con la misma cantaleta", dijo Hernández Santos, "el cuate" Hernández, como también se le conoce.

Mientras que la agenda para hoy dómingo 15 de abril iniciará a las 12 del mediodía con el registro de Gloria Rodríguez, como candidata por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), para las cuatro de la tarde se tiene programado el registro de Claudio Bres Garza, como candidato a la presidencia municipal de Piedras Negras por la coalición Juntos Haremos Historia; conformado por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social (PES).

En el caso de Sonia Villarreal Pérez, quien busca la reelección como presidenta municipal, aún se está en espera de definir la hora de su registro por la coalición Todos por México, que la integran el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza.

Por otra parte, Lorenzo Menera Sierra, regidor independiente con licencia, y quien ha manifestado su intención de volver a participar como candidato a la presidencia municipal; anunció la tarde del viernes que acudiría a registrarse como candidato por Morena, a las siete de la tarde de ayer sábado.

El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, va por la reelección del cargo.

Fue ayer en la mañana a las 10:00 horas que se registró como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la alcaldía de Saltillo por un período de tres años. Actualmente, cumple un período de un año.

El alcalde encabeza la alianza conformada por el PRI, Partido Verde Ecologista, y Nueva Alianza.

Jiménez llegó acompañado por simpatizantes y políticos, entre ellos Álvaro Moreira de Nueva Alianza; el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller y la candidata priista a senadora, Verónica Martínez.

El edil se mostró contento al indicar que trabajará duro los próximos meses.

"Hago una convocatoria para trabajar para que a Saltillo le vaya bien", dijo. Se comprometió a realizar todas sus acciones de campaña fuera del horario de trabajo.

"Que los saltillenses tengan la seguridad de que no se disminuirá la intensidad de las acciones que venimos desempeñando".

Ésta será la primera ocasión en que un alcalde pueda ejercer su labor y a la par realizar campaña.

El Instituto Electoral de Coahuila deberá resolver antes del 20 de abril si procede el registro del priista.

La campaña inicia el domingo 29 de abril y la elección será el 1 de julio.

EL SIGLO DE TORREÓN

Contienda. El aspirante a la candidatura independiente por la presidencia municipal de Piedras Negras, refirió que reunió todos los requisitos.

Apoyo. La aspirante a candidata por la coalición Por Coahuila al Frente, agradeció el apoyo incondicional de su familia.

Campaña. El edil se mostró contento al indicar que trabajará duro.

