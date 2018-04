Transformación es asunto de todos: AMLO

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.-

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que para la transformación del país que ofrece el movimiento que encabeza, se requiere de la participación de la sociedad.

“Esto no depende de un solo hombre, de un puñado de dirigentes; es asunto de todos. Estamos muy cerca de lograr una nueva transformación; es algo sublime, la transformación es todo un acontecimiento histórico”, indicó.

En este sentido, destacó que “no vamos a simular, no va a haber engaño. Va a haber cambios de fondo, y no se preocupen por nuestra actuación, no tengan ustedes ninguna desconfianza, ninguna duda, no voy a fallarles”, aseguró.

Por ello, enfatizó en su segundo acto de campaña de este día, que “les voy a leer la cartilla a todos los que van a trabajar en el nuevo gobierno”, para que los funcionarios actúen con rectitud y sin cometer actos de corrupción.

El aspirante de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social destacó que se ha “querido que se acepte el dicho de que el que no transa no avanza”, sin embargo dijo que el pueblo de México tiene muchos valores y es honesto, con lo que se conseguirá terminar con la corrupción.

Para ello, abundó, se aumentará tanto el salario de los trabajadores como el jornal de los campesinos, y se impulsará el desarrollo del campo, al tiempo que “vamos también a terminar con los privilegios”.

López Obrador recordó que en la zona de la frontera norte se creará una zona libre, una zona franca, en la que se tendrá una reducción del Impuesto Sobre la Renta y se impulsará la inversión.

“México es un país libre un país soberano; no le vamos a hacer el trabajo sucio a ningún gobierno extranjero”, advirtió el abanderado, y aseguró que buscará siempre una relación de amistad, respeto y de cooperación para el desarrollo con Estados Unidos.





